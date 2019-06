Le Ski-Club de Villeneuve dit adieu à son chalet

Le Ski-Club Villeneuve, fondé en 1948, a décidé de renoncer à exploiter son chalet des Crosets. Une vente est projetée. Le bien a été construit en 1968 au cœur de la station valaisanne, alors que la pratique du ski faisait florès. Il a alors coûté 400 000 francs, dont 250 000 francs prêtés par la Commune de Villeneuve, le solde étant constitué de parts sociales et de subsides. Il peut recevoir 100 personnes environ, sur 890 m2 répartis sur quatre niveaux.

Inauguré en septembre 1969, le chalet fait «école à la montagne» pour les élèves des communes du cercle de Villeneuve, accueillant camps de ski, sorties, concours, diverses autres activités. Mais, aujourd’hui, le jeune comité installé depuis juin 2018 ne peut plus faire face: «La charge est trop lourde pour les bénévoles que nous sommes, déclare Thomas Bender, président du club. De surcroît, les écoles du cercle ne sont plus favorables à faire monter les élèves pour des camps de ski.» La conseillère communale Marie-Claude Pellet (PLR) s’est émue de la vente du chalet – qu’une estimation demandée par le club avait fixé à 1,5 million. En février, l’élue avait même déposé une interpellation. Elle demandait notamment si le bien resterait en mains villeneuvoises. Les clubistes souhaitaient un rachat par la Commune. «Après avoir fait réaliser une expertise, qui par ailleurs évalue le bien en dessous du prix demandé, puis une analyse complète de la situation après de nombreuses discussions et une mûre réflexion, la Municipalité a renoncé à l’achat par la Commune de ce chalet», indique la syndique Corinne Ingold.

À noter que le ski-club – aujourd’hui 220 membres, dont une trentaine d’actifs – doit encore rembourser 415 000 francs, tout compris. Une offre a été articulée, légèrement au-dessus de l’estimation immobilière demandée par l’Exécutif. «Un professionnel de l’hôtellerie est en effet intéressé à poursuivre l’exploitation du chalet, qui conserve un très beau potentiel. Le bien pourrait à terme devenir auberge de jeunesse», conclut Thomas Bender. (24 heures)