Le Villars Palace remis à flot sous surveillance

Moquettes «vintage» jetées dans une benne à l’extérieur, allées et venues dans le grand hall: des employés s’affairent dans l’antre du «Paquebot des Alpes». «Au plus fort des travaux qui doivent s’achever fin octobre, ils seront environ 200», annonce Nicolas Piguet. Le Vaudois, codirecteur de la société Villars Palace, mène la visite d’un hôtel plus que centenaire (ndlr: reportage juste avant l’arrivée du Covid–19) dont l’occupation était privée depuis 1968 (lire encadré).

L’établissement de 17'000 m2 et ses dépendances, dont l’ex-Bellevue rénové en Villars Lodge, qui s’étendent sur près de 8 hectares, ont été rachetés par deux mécènes aisés, surtout amoureux de la station: Marco Dunand, fondateur et directeur général de Mercuria, à Genève, et Jérôme de Meyer, président de Nord Anglia Education Switzerland. Pour ce dernier: «Notre motivation principale est d’honorer le passé et le présent de ce bien afin de le sauvegarder de manière impeccable, pour Villars et les générations futures.»

Avant la pandémie, les travaux allaient bon train. «Le rafraîchissement des façades, de ses ouvertures et des balcons est quasi achevé», poursuit Nicolas Piguet. Il faudra encore se pencher sur la couleur d’origine des tentures: «On tâtonne entre trois teintes de mandarine», ajoute Fred Jay, directeur technique, intendant en charge de la sécurité. En place durant l’épopée du Club Med, il maîtrise tellement bien le domaine que d’aucuns assurent qu’il connaît le nom de toutes les ampoules de l’établissement par leur prénom!

La réhabilitation a été confiée à l’atelier d’architectes Glatz & Delachaux, à Nyon. Actifs depuis trente-cinq ans, ils sont intervenus sur le château et temple de Nyon, ceux d’Allaman, de Curtilles et Saint-Maire à Lausanne, celui de Lucens avec sa ferme transformée en hôtel et la ferme-château du Bois de Chênes, à Genolier.

Qui dit réhabilitation, d’un bien de surcroît historique, implique des contraintes. «La principale, propre à tous les monuments, est la compréhension du bâtiment. L’étude de son histoire, l’analyse des plans d’origine, ses évolutions successives et l’établissement d’un diagnostic nous permettent ensuite de préciser un concept d’intervention et de valorisation répondant à l’usage et au programme voulus par les nouveaux propriétaires», indique Denis Glatz, qui ajoute que «la seule imposition est le respect du bâtiment».

Le Canton y veille et fait appliquer le respect de certains principes, comme ceux inscrits dans la Charte de Venise, établie en 1964.

«En fonction du programme désiré, de la qualité architecturale proposée, c’est très souvent un compromis issu de discussions qui intervient», poursuit Maurice Lovisa, conservateur cantonal des monuments et sites. Exemple au Villars Palace, déjà transformé par le passé, les teintes pour la remise des couleurs de l’édifice et le traitement des matériaux pierreux.

Rapports historiques sur l’objet, rapports d’experts, sur par exemple la statique, les couleurs, les crépis, etc. sont étudiés. «Nous avons pour habitude d’être en accord sur un principe de base qui est celui que le bâtiment commande.

Au final c’est lui qui restera et dans ce sens nous œuvrons les uns et les autres pour lui. Les relations avec le Canton sont très bonnes. La Section monuments et sites, par l’intermédiaire de Nicolas Meier, conservateur, nous a ouvert ses archives et est disponible et à l’écoute des propriétaires», complète Denis Glatz.

D’autres discussions et compromis interviendront certainement alors que les travaux se déroulent principalement à l’intérieur, qui pour l’heure évoque étrangement le film «Shining». Objet de toutes les attentions, le grand hall, la salle de restaurant et ses lustres hallucinants, des sols en carreaux de ciment remarquables, l’extraordinaire théâtre avec son balcon où jouait autrefois l’orchestre, mais encore trois chambres conservées comme telles. Les maîtres d’œuvre se basent sur un stock conséquent de photos d’époque.

La décoration, ici, a été confiée à Linea Lombardo, à Montreux, comme pour le Lodge. À noter que le Villars Palace n’aura pas de classification hôtelière et que les prix s’étaleront sur une large fourchette pour que tout un chacun puisse s’y offrir une nuit. Une demande de classement a été présentée au Canton par les propriétaires soucieux donc de redorer le blason de leur palace.

Si la procédure arrive favorablement à terme, des subventions cantonales et confédérales pourront être attribuées, histoire d’alléger la douloureuse de la réhabilitation du Villars Palace et de l’ensemble du domaine, estimée à 25 millions de francs.