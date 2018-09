«Le budget a doublé, mais pas le prix des billets»

«Nous sommes dans un état de fébrilité joyeuse, un peu inquiets comme les vignerons en cette période de vendanges», confie François Margot, abbé-président de la Confrérie des Vignerons de Vevey. Pourtant lundi, jour de l’ouverture de la billetterie, près de 40'000 billets pour la Fête des Vignerons 2019 ont été écoulés, alors que 80'000 des 420'000 sésames proposés au total avaient déjà trouvé preneur en prévente pour les sponsors, les acteurs-figurants ou encore les Veveysans. De quoi mettre fin à la grogne, relayée par la presse, de certains spectateurs potentiels? François Margot le souhaite. Interview.

Une hausse du prix des billets de 15% est-elle acceptable, pour les gens peu aisés?

Les prix vont de 79 à 359 francs, soit effectivement 15% de plus que la fourchette de la Fête de 1999 (65 fr. à 260 fr.). Mais la polémique actuelle relève de l’interprétation malveillante. Le quart des billets mis en vente (23% exactement) sont des deux catégories les moins onéreuses (79 fr. et 139 fr.). Ce qui représente 4646 places par représentation et près de 92'000 billets pour la vingtaine de représentations au total. Et cela sans tenir compte de la Générale publique du 17 juillet 2019, dont les billets sont vendus à moitié prix. L’offre premium à 359 francs a été lancée pour la première fois en raison d’une forte demande. Ce sont d’ailleurs les billets qui partent le plus vite.

D’où provient cette hausse des prix?

Notre Fête a des coûts énormes, car c’est une création totale, des infrastructures au domaine artistique. Elle n’est donc pas comparable à d’autres événements apparemment d’envergure semblable, mais qui se déroulent dans des infrastructures existantes. Initialement, je ne voulais pas que le prix moyen dépasse 150 francs. Il est donc vrai que celui-ci a été dépassé d’une vingtaine de francs. Mais l’étude de marché que nous avons commandée conclut que nos prix sont acceptables. Nous sommes dans la cible tarifaire des grands événements similaires. Si notre budget a doublé depuis 1999 (ndlr, 99 millions contre 54 millions), ce n’est pas le cas du prix des billets.

Vous avez donc décidé de ne privilégier personne?

Non, il n’y a pas de privilège à part pour les personnes en situation de handicap. Lors de la Fête de 1833, le prix du billet oscillait de 1 à 3 francs. Ce dernier prix représentait 1500 francs actuels. En 1999, de nombreuses familles sont venues voir la Fête, alors que la situation économique était plus chaotique qu’aujourd’hui. Car c’est un événement rare.

Qui doit donner lieur à une conception onéreuse?

Oui. Et cela en raison de l’évolution et de la complexification technologiques essentiellement. Le public est devenu plus exigeant. Il n’accepterait pas des infrastructures d’un autre âge pour la Fête. Et nous voulons le surprendre avec des technologies qui n’existaient pas en 1999. En outre, tous les événements de la Ville en fête sont gratuits. Or ils ont aussi un coût pour nous. De plus, nous nous sommes engagés à payer le prix des costumes - de l’ordre de 1500 francs par personne - des acteurs-figurants, dont le nombre a augmenté. Ce qui représente un montant de 700'000 francs environ, auquel s’ajoutent les frais de nourriture. L’augmentation du coût de la vie reste. elle, secondaire dans l’évolution de nos prix depuis 1999.

Où trouver les meilleures places?

Toutes les places sont bonnes. Chacun y trouvera son compte. Et nous n’avons pas encore fixé le prix de places situées derrière les mats, afin de pouvoir juger sur pièce l’embarras de vision. (24 heures)