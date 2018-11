Le bus parisien de Dad vendu aux enchères

Le fameux autobus parisien qui appartenait à Dad Régné, propriétaire de L’Alcazar à Territet (commune de Montreux), sera vendu aux enchères ce vendredi à 10h aux Evouettes (VS). Pour rappel, le Théâtre de L’Alcazar lui-même sera mis à l’encan au printemps.

Le véhicule de collection de marque Renault et de type TN4H a été fabriqué à 970 exemplaires. Il circulait à Paris à partir de 1936 sur la ligne 91. Il est très reconnaissable par ses couleurs, verte sur les flancs, et beige, sur le toit, et sa plate-forme arrière. La fin du service de ce type de bus parisien date de 1971.

Le bus de l’Alcazar est stationné sur un parking à bateaux, route cantonale 98. Paiement au comptant, enlèvement immédiat.