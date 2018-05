Le carrousel va partir en tournage en Angleterre

Mais où est donc passé le traditionnel carrousel du bas de la place du Marché, à Vevey? La question a taraudé nombre de badauds, surpris de constater que le manège avait disparu de son emplacement habituel en bordure du château de l’Aile. Du côté de la Commune, vendredi, on admettait ne rien savoir. Certaines personnes se sont fait l’écho de la nouvelle sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui ont assisté à une partie du démontage. L’opération s’est déroulée sur trois jours cette semaine, notamment à l’aide d’une grue pour retirer le mât central de 2 tonnes.

«Ce n’est que provisoire, d’ailleurs je n’ai pas fait débrancher la prise, promet Claude Reymond, exploitant du carrousel, depuis le Luna Park de Lausanne où il est présent avec une autre installation. J’envisage un manège type Disney à partir de juillet à la place pour cet été. Le carrousel habituel est parti en révision en République tchèque en vue de prendre part au tournage d’un film en Angleterre à la fin de l’année. C’est une des raisons pour lesquelles je n’ai pas pu attendre cet automne pour le démontage.» D’autant que, selon l’exploitant, le service complet sera pris en charge par la maison de production de cinéma américaine responsable du tournage – «une très grosse boîte» –, une proposition difficile à refuser. Le carrousel Nostalgie 1900, qui fait la joie des Veveysans depuis 2002, affiche en effet une quarantaine d’années au compteur et était de toute façon promis à une révision en profondeur. «Plusieurs actes de vandalisme sont aussi passés par là», ajoute-t-il.

Reverra-t-on l’installation à Vevey en 2019? «Pas forcément le même modèle, mais quelque chose d’approchant.» Et pas à son emplacement habituel, comme prévu de longue date, puisque la Fête des Vignerons régnera en maître sur la place du Marché et ses environs. Mais Claude Reymond se dit «ouvert à toute autre proposition» et confiant au vu des bons rapports avec la Ville. Cette dernière, par l’entremise de son municipal de l’Urbanisme Jérôme Christen, dit réfléchir à un emplacement. Les abords du centre commercial Saint-Antoine sont évoqués, notamment sur la place devant l’entrée est. Se tourner vers La Tour-de-Peilz? Les pistes restent ouvertes.

Le manège a son fan-club

Et dès 2020? Là aussi, le flou demeure. Tout dépendra du futur réaménagement de la place du Marché prévu dans la foulée de la Fête des Vignerons. Rien ne dit si l’emplacement du carrousel sera reconduit. La version actuelle de la nouvelle place ne le prévoit pas. «Ce qui est sûr, reprend Claude Reymond, c’est que j’ai pu me rendre compte, lors du démontage, de la popularité de l’installation. À tel point que certains en devenaient presque agressifs. On me demandait d’annuler le démontage, on me menaçait d’appeler la Commune. J’ai même appris qu’il existait un fan-club du manège!» (24 heures)