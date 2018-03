Le cerveau du Swiss Vapeur Parc s’ouvre aux visiteurs

On se croirait dans une vraie gare des CFF, et pour cause: la console - ou domino dans le jargon - sur laquelle le chef de gare Steve Langmeier contrôle l’entier du réseau ferré du Swiss Vapeur Parc (SVP) a été récupérée auprès de l’entreprise. «Reconstruit, recâblé et totalement adapté à notre réseau, ce système permet de mieux comprendre comment on gère une exploitation ferroviaire», souligne Damien Fulbert, directeur d’exploitation du chemin de fer miniature.

Jusque-là dissimulée aux yeux du public, cette régie a été installée dans la gare de Chablais-City et s’ouvrira dès samedi aux visiteurs. «Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’améliorer l’accueil et l’expérience vécue par nos clients, explique le président du SVP Yves Marclay. On a régulièrement des personnes qui nous demandent pourquoi tel train s’arrête à telle gare, pourquoi un autre emprunte telle voie, comment on gère les horaires… Nous pouvons leur répondre en leur montrant concrètement comment notre système fonctionne.»

Les responsables du Parc, actuellement encore en grands travaux, annoncent de nombreuses nouveautés qui se concrétiseront au fil de la saison. «Nous allons rallonger notre réseau de 170 m et ouvrir un tunnel de 57 m - un mini Gothard puisque le tunnel de base fait 57 km», se réjouit Yves Marclay. Au total, ce sont 70 000 à 100 000 francs qui sont investis dans ces améliorations et l’entretien.

Le nouveau record de fréquentation établi l’an dernier (132 000 visiteurs, soit une hausse de 8%) a permis de garnir le bas de laine du SVP. Et donc de poursuivre l’agrandissement du parc, entreprise dès 2017: un terrain de 4000 m2 était venu s’ajouter à la surface initiale de 12 000 m2, que les exploitants entendent valoriser au fil des années. Malgré ces nouveautés, le tarif reste inchangé, ajoute Yves Marclay: 17 fr. pour les adultes et 14 pour les enfants. (24 heures)