La Municipalité de Vevey toujours dans l'impasse

Un spectacle «pathétique, enfantin, affligeant et d’une arrogance sans nom». Christophe Ming (PLR) n’avait pas lésiné sur les qualificatifs lors de la séance du Conseil communal de février. Il s’exprimait dans le contexte de la crise politique qui secoue la Municipalité de Vevey. Celle-ci est scindée depuis des mois en deux blocs hermétiques: Jérôme Christen et Michel Agnant (Vevey Libre) d’une part, la syndique Élina Leimgruber (Les Verts), Étienne Rivier (PLR) et Lionel Girardin (PS) de l’autre. Des différends sur la politique du logement et la gérance des immeubles communaux sont au cœur du conflit.

À sa salve de neuf questions, Christophe Ming avait exigé une réponse signée des cinq Municipaux. Si ces derniers ont joué le jeu d’un texte unique, on ne peut pas dire qu’ils parlent d’une seule voix, tant le texte s’apparente à un agrégat d’éléments juxtaposés. «Ce texte est le fruit de longues discussions pour arriver à un consensus», a admis Étienne Rivier.

Ni médiation ni démission



«Blablabla, tout va bien en somme… Blablabla!» a ironisé Christophe Ming en feuilletant de manière théâtrale les six pages de réponse municipale. Il entendait par là témoigner de son agacement de voir la réponse municipale n'offrir aucune porte de sortie à cette impasse politique. «Cela relève de l'autisme! Je voulais savoir s'ils étaient prêts à aller de l'avant ensemble, à être dynamiques pour Vevey, au vu des gros dossiers en cours, mais je n'ai rien lu de tout ça dans ce texte.»

Sur les quatre premières pages, la Municipalité dresse la chronologie de l’affaire «le plus objectivement possible», «tout en respectant son devoir de réserve et le secret de fonction». Elle confirme une «période de tensions internes», «une crise institutionnelle importante».

Dans les réponses aux questions, on apprend que la médiation entamée en décembre par la préfète de Lausanne, mais interrompue par les élus Vevey Libre jugeant l’arbitre partiale, ne reprendra pas. C’était un secret de Polichinelle, mais c’est désormais officiel. Par ailleurs, à la question de savoir si une ou des démissions étaient envisagées, la réponse est aussi succincte que claire: «Non».

«L’actuel conflit n’influence en rien la gestion des deniers publics», assure par ailleurs la Municipalité, et aucun des chantiers majeurs en cours «n’est actuellement perturbé». À en croire l’Exécutif, les dégâts seraient avant tout humains: «Les tensions au sein de la Municipalité et l’image reflétée par les médias, et surtout par les réseaux sociaux, prétéritent le fonctionnement de la Municipalité, par l’énergie qu’il est nécessaire de fournir pour résister aux tensions, aux rumeurs et à la médisance».

L’Exécutif fait également le constat que les tensions en son sein «ont aussi un impact sur l’administration», notamment au sein des Gérances et DASLI (ndlr, Direction des affaires sociales, du logement et de l’intégration). «Les cadres sont les plus affectés.»

«Passons à autre chose!»



Pas de quoi émouvoir l’UDC et le PS qui sont passés à l’offensive en pointant du doigt le bloc Vevey Libre. Bastien Schobinger (UDC) est notamment revenu sur le nœud de l’affaire: la décision de la majorité de l’Exécutif d’externaliser la gestion de ces biens en la confiant à un tiers – la Société Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL) –, plutôt que de créer un service de gérance communal sous la responsabilité de Michel Agnant. Soit un retour en arrière par rapport aux engagements de début de législature.

«On peut trouver le procédé navrant, injuste, tout ce qu’on veut, au bout d’un moment c’est la décision d’une majorité de l’Exécutif, on appelle ça la démocratie!», a commenté l’UDC. Isabel Jerbia (PS) a enchaîné: «Est-ce bien nécessaire de discuter de tout cela ce soir alors qu’on apprend que la Municipalité a décidé à la majorité de confier un mandat à des services compétents? Ne peut-on pas passer à autre chose?»

Autre paramètre, et non des moindres, le temps presse. Les contrats des trois gérances privées, dénoncés par la Ville, échoient fin juin. (24 heures)