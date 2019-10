Le dernier délire de Pascal Bettex s’expose au musée

«Pascal Bettex fait son entrée au Musée de Montreux par la grande porte et de son vivant!» Sur le ton de la plaisanterie, Pascale Simond, conservatrice, traduit son immense reconnaissance envers l’artiste cinétique montreusien, bien connu pour ses œuvres à la Tinguely, en premier lieu sa cabine téléphonique en hommage à Claude Nobs au bas de la place du Marché. Sa dernière machine s’est en effet mise en branle ce jeudi dans toute sa joyeuse et hétéroclite complexité.

Il a fallu quelques derniers serrages de boulons dans l’après-midi au premier étage du musée de la rue de la Gare 40, quartier des Planches, dans la pièce dédiée, celle consacrée au thème de l’eau. L’eau du lac, mais aussi de la Baye de Montreux qui a alimenté fontaines, moulins et entreprises locales. D’où le nom du nouveau mobile un peu dingue tout en pièces de récupération, courroies et bruits de liquide en mouvement: «Hydrôlatique».

Le montage d'Hydrôlatique, pièce par pièce.

«Un geste magnifique»

Celui-ci succède à «Mic Mac», 20 ans d’âge et d’oxydation, qui a fait son temps et le bonheur de milliers de visiteurs avec son animation à la force de l’eau. La machine de feu Henri Michel, membre du comité du musée, était devenue «poussive», selon Pascale Simond. «Pour la remplacer, j’ai tout de suite pensé à Pascal Bettex, en me disant que ce serait génial, mais probablement impossible pour des questions de coûts. Heureusement, Pascal a fait un geste magnifique.»

«C’est un cadeau que je me fais aussi, parce que j’aime ma ville, parce que je trouve magnifique cette salle avec ses voûtes en ogives, parce que ça me donne de la motivation à vivre au moins dix ans» Pascal Bettex, artiste cinétique

En d’autres termes, les 10'000 francs de l’installation pourront être réglés sur dix ans. «C’est un cadeau que je me fais aussi, ajoute l’artiste, parce que j’aime ma ville, parce que je trouve magnifique cette salle avec ses voûtes en ogives, parce que ça me donne de la motivation à vivre au moins dix ans, s’amuse-t-il. Du reste, j’y ai consacré le double d’heures par rapport à ce qui était prévu au départ, mais pour mon plaisir.»

«Faite pour vivre 100 ans»

Pour «Hydrôlatique», le musée a ouvert sa caverne d’Ali Baba remplie de pièces non exposées. Pascal Bettex y a puisé ses coups de cœur avant de compléter l’arsenal avec quelques trouvailles de son cru. Uniquement des objets de récupération et tous en lien avec l’eau. «Ici, un alambic qu’il a fallu nettoyer durant trois jours tellement il était noir d’oxydation. Là, une turbine Pelton, pour montrer aux jeunes générations le génie des anciens. Ou une lance à incendie et son enrouleur d’un autre temps, une vieille borne hydrante de la commune de Montreux, elle aussi régénérée, ou une lanterne de pompier. À la bougie, ils ne devaient pas y voir grand-chose!» Ajoutez-y un relais électrique 36 volts du MOB, des tubes de verre d’une usine de Syngenta («un clin d’œil à mon père chimiste») et une roue de vélo pour la fluidité des mouvements.

Le clapotis est celui du liquide de refroidissement qui tourne en circuit fermé «pour éviter toute corrosion». Sans oublier la touche originale signée Pascal Bettex: des «engrenages impossibles», hypnotiques car non circulaires, arborant le nom de Montreux. Une grosse ampoule LED aux airs de lampe d’un autre temps éclaire l’ensemble. «Tout est conçu pour que ça dure le plus longtemps possible. Dans cent ans, on change les roulements, les éléments moteurs, et c’est reparti.»

La date de mise en route d’«Hydrôlatique» n’a pas été choisie au hasard. Elle coïncide avec la tenue de la Foire des Planches ce week-end dans la rue voisine, raison pour laquelle le musée sera ouvert gratuitement samedi et dimanche de 10h à 17h. La Taulan Art Factory, lieu artistique situé dans l’ancienne usine hydroélectrique de Taulan (ruelle de la Baye 7), sera ouverte au public samedi.