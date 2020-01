Le doyen du Rotary qui a vu Hitler à Berlin

Quand le Rotary Club Montreux-Vevey a vu le jour en 1928, Lucien Brunner avait déjà 13 ans. L’habitant de LaTour-de-Peilz, 105 ans ce jeudi, est le doyen du club service, dont il fait partie depuis 1956! Et s’il était le plus ancien membre du monde? «De Suisse en tout cas, assure Patrick Henry, président de la section Montreux-Vevey, qui a fait des recherches. J’ai envoyé plusieurs messages à l’étranger et les réponses évoquent des nonagénaires, quelques centenaires, mais personne de 105 ans. Difficile cependant d’être catégorique.»

Quoi qu’il en soit, l’éventuel record ne serait pas ce qui impressionne le plus chez le Boéland, qui paraît, au bas mot, vingt ans plus jeune que son âge. Pour mieux saisir son exceptionnelle vitalité, il faut l’entendre narrer sa carrière, ses rencontres, ses anecdotes de vie, énumérer les dates et grands noms de l’histoire de l’entre-deux-guerres, ou évoquer ses 66 ans de mariage avec Nelly, disparue en 2007. «Bon, faut pas croire, j’ai plein de bobos. C’est comme les vieilles voitures, il ne faut pas lever le capot. Mais heureusement, Alzheimer a décidé de me laisser tranquille.»

S’il fallait une autre preuve de sa bonne forme, Lucien vit seul dans sa maison des hauts de LaTour-de-Peilz, même si les visites de sa fille sont quotidiennes. La vue panoramique sur la région y est imprenable. «Je suis arrivé ici en 1957. Il n’y avait que des vignes. J’avais acheté à Auguste Henry, syndic de LaTour.» Soit le grand-papa de Patrick Henry. Après un apprentissage de commerce à la succursale veveysanne de la Banque de Palézieux (1931-1934), il commence sa carrière chez Nestlé. Une entreprise qui ne lui évoquait pas que de bons souvenirs: «À 4 ans, je découpais des décalques de la marque et j’ai été victime d’un accident avec les ciseaux qui m’a coûté un œil. Cela m’a valu d’être recalé à l’armée, même si j’ai fait 350 jours de MOB durant la guerre.»

En 1935, Nestlé envoie son nouveau stagiaire en Allemagne pour parfaire ses connaissances de la langue de Goethe. «Tous les directeurs allemands de la firme me prenaient pour l’espion de Vevey; ils étaient à plat ventre devant moi», se marre le centenaire.

«Hitler, Goebbels, Hess: ils étaient tous là. C’était fascinant, même si nous n’étions pas germanophiles»

Il est pourtant loin de se douter que son tour du propriétaire, entre Francfort-sur-le-Main et Berlin, lui réserve un rendez-vous avec l’Histoire: «Un matin, le big boss me demande si je suis intéressé à assister à la sortie d’église du mariage de Hermann Göring, à la cathédrale de Berlin. Hitler, Goebbels, Hess: ils étaient tous là, raconte-t-il, photos à l’appui. C’était fascinant, même si nous n’étions pas germanophiles.»

La guerre chamboule tout

À son retour en Suisse, la crise des années 30 a atteint son paroxysme. Nestlé dégraisse. En attendant un futur poste, Lucien Brunner met les voiles pour un second séjour linguistique, à Londres cette fois. En 1939, la firme veveysanne projette de l’envoyer au Japon, mais le déclenchement de la guerre chamboule ses plans. «Dès lors, j’ai été engagé au siège de Nestlé Suisse. Mais je n’étais pas un bureaucrate, je m’ennuyais. Et en 1943, j’ai commencé à travailler pour l’entreprise familiale.»

Aujourd’hui, s’il continue d’honorer de sa présence certaines séances du Rotary, où il jouit d’une réputation de vieux sage, Lucien Brunner préfère parfois faire l’impasse: «Je m’occupe de mes affaires: mes courses, mes repas, mes fleurs. Mais ce jeudi, je ferai probablement un saut. J’ai cru comprendre que quelque chose était prévu pour mon anniversaire.»

Là où Lucien Brunner n’hésite pas, c’est pour franchir l’Atlantique, notamment pour y voir sa petite-fille et ses trois arrière-petits-enfants. «La première fois aux États-Unis, c’était pour mes 50 ans. Et si je suis assez en forme, j’y retourne cette année. À Genève, je profite de l’assistance, on m’accompagne, j’apprécie. Même si, lance-t-il dans un sourire, ma prothèse bipe à tous les coups au moment du contrôle!»