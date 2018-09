Le festival Images affronte toutes sortes d’imprévus

«Penser commencer des travaux ici alors que le festival n’est pas fini dénote un mépris flagrant pour cette manifestation!» Jean-Marie Racine, copropriétaire de la libraire indépendante La Fontaine, à Vevey et à l’EPFL, se dit «très énervé et très fâché».

La raison de son courroux, il l’a postée sur les réseaux sociaux: un véhicule de chantier est resté parqué tout le week-end devant le cœur névralgique du Festival Images, la salle del Castillo. Pire: ce lundi, un ouvrier a commencé à faire un trou juste en bas des escaliers de l’entrée. Des panneaux indiquaient qu’il s’agissait de travaux pour la Fête des Vignerons. Selon Jean-Marie Racine, «Images est un bonheur pour cette ville. Il nous apporte réellement un plus, à nous commerçants: pas nécessairement des milliers de francs de chiffre d’affaires supplémentaires, mais de nouveaux clients, qui ne nous connaissaient pas, et rentrent chez nous avec le sourire, heureux de ce qui se passe à Vevey. Pour une fois qu’on profite d’une telle manifestation, il y a un couac dans cette ville!»

Le directeur, Stefano Stoll, se dit «très contrarié» par la machine de chantier, déplacée ce lundi. «Je n’accuse personne, mais je ne comprends pas qu’on ne respecte pas notre public, 5000 personnes par jour en week-end. En plus, le véhicule était parqué sur nos câbles électriques…»

Que s’est-il passé? La Confrérie a-t-elle donné ses premiers coups de pioche sur la place du Marché sans se soucier de rien? Selon la syndique Elina Leimgruber et Claire Marggi, coordinatrice de la Ville pour la Fête des Vignerons, aucune fouille ne devait commencer pendant Images. Pour les festivités des 150 ans du Reflet-Théâtre de Vevey prévues prochainement, des dates précises de travaux ont été négociées. Si des relevés photographiques d’état des lieux de la place étaient autorisés ce lundi (signalés par des panneaux de police), aucun permis n’avait été délivré pour les forages, raison pour laquelle la Ville a fait stopper ces interventions. «C’est une erreur de l’entreprise que nous avons mandatée, qui avait demandé à tort un permis pour le 24 octobre au lieu du 24 septembre, explique Daniel Willi, responsable des constructions de la Fête. Nous commencerons les travaux le 15 octobre, mais nous devons faire des fouilles préalables pour localiser les grosses canalisations.»

Fresque presque invisible

Ces soucis-là sont réglés pour Images. Mais d’autres ne pourront l’être. À La Tour-de-Peilz, la monumentale fresque sur herbe de 20 000 m2, de l’artiste Saype, est déjà presque entièrement invisible. «Ce sont les aléas du plein air, constate Stefano Stoll. Nous avons demandé aux jardiniers de La Tour-de-Peilz de stopper tout épandage d’engrais un mois avant que l’artiste ne réalise son dessin. Ils ont joué le jeu. Mais malheureusement, la terre boélande semble très fertile et pousse vite: le vert du gazon prend le pas sur la couleur.»

La fresque réalisée sur le gazon a presque disparu

De même, les cyanotypes d’Émeric Lhuisset étaient déjà tout bleus ce week-end. L’artiste, «contre les représentations habituelles des réfugiés», les a immortalisés «dans des scènes les plus banales possible». Ces portraits, pour saisir l’humain par-delà les clichés, étaient censés devenir progressivement puis entièrement bleus, symbole tant du drapeau européen que de la Méditerranée dans laquelle les réfugiés se noient. Un échec qu’ils soient déjà des monochromes aux deux tiers du festival? «Pas du tout, estime Stefano Stoll. Cela fait partie des risques de ce concept. Même l’artiste en a souri. La vitrine du lieu d’exposition se situe plein sud et il y a eu plus d’UV que prévu, ce qui a accéléré le processus.»

«Respect pour les œuvres»

Quant aux déprédations (notamment les tags sur des images de policiers et des trous dans une photo monumentale au Jardin du Rivage), elles ont déjà été réparées. «Nous avons trois personnes en charge de la manutention. Comme dans n’importe quel événement de plein air, il y a forcément de petits accidents à corriger, estime Stefano Stoll. Mais outre le Jardin du Rivage, connu pour être l’emplacement où se produit du vandalisme, il a au contraire un très grand respect pour les œuvres de façon générale et je ne peux que remercier le public. Les autres soucis sont surtout d’usage ou de maladresse.» (24 heures)