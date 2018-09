Le festival In Situ, une vitrine offerte aux artistes locaux

Le domaine alimentaire n’est pas le seul où il fait bon consommer local par les temps qui courent. Carla, Yohan, Mélanie, Solène et Germain invitent à croquer à pleines dents dans le terreau de la production artistique et culturelle du cru – entendez entre Vevey et Lausanne, où ils résident.

Depuis un an et demi, le webzine «Pop Up Mag» – www.popupmag.ch, nommé au Prix Jeunesse 2017 du Conseil des Jeunes de Lausanne – propose ses interviews, capsules, articles et une chronique mensuelle au sujet de ces artistes évoluant dans l’ombre des grands noms. Ce vendredi et samedi, la jeune équipe (de 21 à 24 ans) fait un pas supplémentaire avec le festival gratuit In Situ, au Café des Argiles, à Vevey, en proposant une palette d’artistes coups de cœur, en chair et en os.

Un bistrot comme vitrine pour l’art, l’équipe de «Pop Up Mag» y tenait, elle qui propose une rubrique «Les cafés s’exposent» sur son site. Même la bière artisanale sera locale! «Tous les artistes présents ont fait l’objet d’une publication sur «Pop Up Mag», on s’est dit qu’il fallait faire un premier truc comme des grands, plaisante la Lausannoise Carla Caucotto, l’une des instigatrices, actuellement en formation de médiation culturelle à Lyon. Nous pourrons compter sur la présence d’une trentaine d’artistes pour cette première édition, en espérant que le rendez-vous devienne annuel.» L’art est entendu au sens large, de la bijouterie à l’illustration, de la mode au tattoo, du design à la musique, de l’artisanat au théâtre d’impro. Un marché des créateurs permettra aux artistes de présenter leur approche et production.

Trois concerts sont au programme: les Lausannois de Marquise (électropop), leurs homologues de Polar Circles (rock-indie) et les Veveysans de La Pause (rock-psyché). Une séance de live painting sur les vitres du café est au programme du samedi. Des flash tattoos seront proposés tout le samedi également (sur réservation) dans un atelier voisin ouvert aux yeux du public. Enfin, la Compagnie du Cœur d’Or de Chexbres donnera un spectacle d’improvisation à 14h30.

L’équipe de «Pop Up Mag» n’en est pas à son coup d’essai à Vevey en matière de soutien aux artistes locaux. En mai dernier, elle a lancé TOAST, un cycle de quatre expositions annuelles organisé en collaboration avec l’artiste Tami Hopf, dans son local de la rue d’Italie 37. (24 heures)