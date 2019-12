Le goût subtil de Pierre Gagnaire décliné au Fouquet's

Le Fouquet’s de Montreux reprend les codes de la mythique brasserie parisienne des Champs-Élysées, également propriété du groupe Barrière: chaises rouges, épaisse moquette, linge immaculé, argenterie et vaisselle, photos de personnalités – ici celles du Montreux Jazz. La vaste brasserie de luxe du casino peut accueillir 120 convives, et autant sur la terrasse qui ouvre sur lac et montagnes. Le service est très professionnel, à l’écoute.

Ce qui fait indéniablement l’intérêt d’un repas au Fouquet’s, c’est la carte (qui change à chaque saison), élaborée de concert par le chef exécutif des cuisines montreusiennes, Stéphane Hamel, celui des Fouquet’s et le multi-étoilé Pierre Gagnaire, l’un des plus grands cuisiniers vivants.

«Le goût qui prime sur tout»

«Sa signature, c’est d’abord le goût qui prime sur tout, au cœur d’une cuisine généreuse concoctée avec des produits simples et une très grande technique, pour des prix abordables», détaille Stéphane Hamel. Ces recettes bien élaborées et finement présentées se déclinent dans le menu à 86 francs, composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et d’une coupe de champagne. Chaque mets figure indépendamment à la carte.

Celle d’automne fait la part belle aux produits de saison comme la terrine de retour de chasse qui allie chevreuil et sanglier sur un lit de lentilles avec une surprenante boule de glace à la moutarde (25 fr.). Mention spéciale à l’escalope de foie gras de canard poêlée sur une fondue d’oignons doux et de mangue, surtout laquée d’un caramel de soja qui lui apporte un croquant délicat (30 fr.). En plat de résistance, un beau duo terre-mer avec la noix de Saint-Jacques cuite à cœur, donc nacrée, sur une écrasée de topinambour au bacon (36 fr.). Sinon, optez pour la tendre épaule d’agneau épicée à la chatchouka et servie avec des petits haricots blancs tout fondants (39 fr.). Des desserts un peu oubliés sont remis au goût du jour. Comme la douce Pavlova aux fruits de saison (15 fr.). La déclinaison de ganaches de chocolats blanc, au lait et noir est légère et fondante à souhait (15 fr.).