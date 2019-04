Le loup de Blonay en était bien un!

La présence du loup est régulièrement signalée dans les Alpes vaudoises. Pour le loup observé récemment dans les hauts de Blonay, les échantillons prélevés n’ont pas permis d’identifier sa provenance.

Le canidé avait été observé par de nombreux habitants sur les hauts du village de Blonay.

Depuis juillet 2017, la Direction générale de l’environnement a renforcé le monitoring du loup en collaboration avec la Fondation KORA, spécialisée dans l’écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage. Les pièges photographiques, relevés par les surveillants de la faune permanents et auxiliaires dans le courant de l’année 2018, ont permis d’identifier deux individus adultes évoluant dans le secteur compris entre le massif de La Dôle et le col du Marchairuz.

Les analyses ADN, réalisées par le Laboratoire de biologie de la conservation de l'Université de Lausanne (LBC) grâce à des échantillons prélevés sur des proies et dans le terrain, permettent d’attester la présence d’un troisième individu dans le Jura vaudois. Un mâle a été observé sur photo, mais sans confirmation qu’il s’agisse d’un quatrième individu. Aucune reproduction n’a été observée et aucune meute n’est constituée. (24 heures)