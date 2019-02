Le «loup des Chevalleyres» se montre, puis s’éclipse

«Un membre de notre service l’a aperçu furtivement mardi en soirée. Plusieurs personnes m’ont aussi appelé pour me faire part de nouvelles observations hier encore (ndlr, mercredi). Ensuite plus rien.» Le canidé filmé lundi sur les hauts de Blonay, dans le secteur des Chevalleyres, et que beaucoup assurent être un loup, a montré sa truffe à plusieurs reprises avant de se disparaître des radars, selon Stéphane Mettraux, surveillant de la faune pour Lausanne-Oron-Lavaux-Vevey.

En attendant le résultat des tests ADN qui seront effectués sur des poils retrouvés dans des ronces, le garde-faune se demande si le présumé loup n’a pas tout bonnement repris son chemin, pour le plus grand désespoir des photographes et curieux qui quadrillent la zone afin de le voir et de l’immortaliser. «Le dispositif photo que j’ai installé n’a pas permis non plus de le photographier», continue Stéphane Mettraux. D’après ce dernier, des témoins auraient croisé le chemin de l’animal la semaine dernière, «ce qui signifierait qu’il rôde ou a rôdé dans les parages pendant près d’une semaine.»

La présence potentielle du loup a mis en ébullition la population locale et les passionnés d’animaux sauvages. Plusieurs habitants et automobilistes étaient parvenus à filmer ou photographier le canidé lundi en plein jour aux Chevalleyres. La vidéo postée sur le groupe «Tu es de Blonay si…» par Cazim Mehmeti, un chauffeur de taxi de Châtel-Saint-Denis, a été visionnée plus de 28 000 fois. (24 heures)