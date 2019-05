Le loup est entré à L’Étivaz

Les moutons ne sont pas encore montés à l’estivage, mais voici que la peur du Canis lupus hante déjà le canton, notamment sur les réseaux sociaux. Normal, la bête affamée se rapproche de plus en plus des communes pour trouver pitance. Selon Eric Erb, secrétaire de l’Association romande pour un territoire sans grands prédateurs, «un loup a tué une biche dans la nuit de vendredi à samedi à 150 m d’une habitation de L’Étivaz où résident un couple et cinq enfants». «Ce loup n’est pas un individu sédentarisé», assure le Canton. «Un autre animal a occis ces derniers jours des cerfs dans différents endroits du Jura et du Nord vaudois», poursuit Eric Erb. Sur Facebook, des habitants de Ballaigues croient savoir qu’Ysengrin «errerait» près de leur village…

À L’Étivaz, le surveillant local de la faune s’est d’abord assuré dans un premier temps qu’il s’agissait bien d’un loup. Pour ce faire, il a posé un piège photographique et pris un échantillon d’ADN. «Par ailleurs, l’État ne souhaite pas alarmer la population inutilement, car il n’y a pas de risque avéré pour la population. Si le loup évite l’homme, il peut lui arriver de s’approcher des espaces bâtis, notamment lorsque le gibier en est proche», indique Denis Rychner, responsable communication à l’État de Vaud.

«Il faut alerter»

Des arguments qui ne convainquent qu’à moitié Eric Erb, qui a alerté plusieurs députés: «N’empêche qu’il faut alerter, prévenir les habitants que le loup s’aventure près des lieux de vie.» Le Canton assure que des communications seront faites au cas par cas. «Pour l’heure, un suivi de la zone de présence est effectué. Comme le démontrent les données de suivi en Suisse et à l’étranger, les cas de conflits hommes-loup sont très rares, ce qui n’empêche pas que le Canton suit de très près la présence et le déplacement de ces loups», ajoute Denis Rychner.

Si la population n’est pas encore informée urbi et orbi, les éleveurs d’ovins et de caprins de la région Préalpes le sont, via des SMS envoyés par le surveillant de la faune. «Des mesures d’information et de conseil aux éleveurs pour la protection des troupeaux sont également mises sur pied en collaboration avec Prométerre. Le département finance également l’engagement de civilistes affectés à des tâches de gardiennage de troupeaux. En 2018, 152 jours de travail sur des alpages ont ainsi été financés à hauteur d’environ 10 000 francs. Ces activités seront reconduites en 2019», détaille Denis Rychner. (24 heures)