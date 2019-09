Le loup massacre plusieurs moutons dans le Chablais

Ce jeudi matin, comme tous les matins en période d’estive, William Grenon, dit «Vivi» s’est levé avec la boule au ventre alors que le loup rôde dans les parages. «On s’y attend, on s’y prépare quand bien même on n’a pas eu d’attaque cet été.»

Mais ce jeudi matin, le prédateur a frappé durement sur l’alpage de Chésery. Ce territoire de 200 hectares (grand comme 285 terrains de foot) est encadré par la Pointe du même nom et le télésiège des Mossettes aux Crosets (VS). Les deux culminent à plus de 2200 m au cœur de ce massif du Chablais, vert irlandais. C’est justement en contrebas des Mossettes, à Cuborey, que le prédateur s’en est pris aux bêtes de Vivi, quelque 800 brebis et agneaux.

«En arrivant vers mon troupeau un peu avant 8 heures, après une demi-heure de marche, je suis tombé sur une première brebis morte. J’ai appelé Serge Mariéthoz, le garde-chasse pour la région», poursuit l’éleveur. Les deux hommes font d’autres découvertes macabres et doivent abattre des bêtes trop salement amochées. Au total, 3 brebis et deux agneaux sont morts, deux autres animaux sont blessés. «Je ne sais pas s’il m’en manque d’autres. Je n’ai pas encore pu faire le tour de tout le troupeau, le brouillard est trop épais. Je saurai plus tard…»

«Un ou plusieurs tueurs?»

Serge Mariéthoz a fait des prélèvements ADN. Mais il est trop tôt pour savoir si un seul loup a fait autant de dégâts, où s'il s'agit de plusieurs individus. Ni d'où vient le prédateur, sachant que l'attaque s'est produite à 200m de la frontière.

L’événement est survenu 24 heures après que nous avons quitté le berger. Il nous avait accueillis sur l’alpage pour un reportage. Nous étions là pour comprendre ce que vit un éleveur, comment il se prépare à la cohabitation non consentie avec le prédateur. Dans le secteur, les services cantonaux ont identifié récemment et pour la première fois une meute de dix loups, dont sept petits (24 heures du 23 août); alors que l’on sait la présence ici du prédateur depuis plusieurs années et qu’il a déjà tué par le passé.