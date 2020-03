«Le lynx m’a appris l’humilité»

«Partir sur les traces du lynx, c’est comme courir après un fantôme. Il m’a appris l’humilité», sourit Claude Moreillon (71 ans). Le photographe montreusien passe actuellement de nombreuses nuits en forêt. Il met la dernière main à son film et à son livre sur le superbe fauve, qui vit ces temps sa période de rut. «Par ses feulements, l’animal qui rôde ici appelle une femelle. Il y en a une dans le secteur: j’ai vu des doubles traces. Or un mâle ne tolère pas d’autres mâles sur son territoire», glisse l’amoureux de la nature. Son idylle avec le majestueux félin a commencé il y a trente ans, quand il a vu pour la première fois ses grosses empreintes dans la neige des Préalpes vaudoises. Le rêve de l’apercevoir dans son environnement ne l’a jamais quitté depuis. Mais l’aventurier avait déjà pris rendez-vous avec le grizzli en Alaska et le bœuf musqué dans le Grand Nord.

Trente apparitions

De retour sur ses hauteurs montreusiennes, Claude Moreillon a retrouvé il y a cinq ans les traces du prédateur aux oreilles pointues grâce à des poils, des empreintes et des restes de proies, notamment d’un chamois dont il ne restait plus que le crâne. Il a décidé d’installer, en 2017, un piège photographique sur son lieu de passage. «Ma passion pour ce félin n’a jamais été aussi forte, confie-t-il. Le lynx est surprenant. À mes yeux, c’est le plus mystérieux et le plus bel animal de notre faune sauvage. Aucune autre bête ne m’a autant fait courir les bois. Convaincu de son utilité dans l’écosystème forestier – il tue les chamois et les chevreuils qui mettent en péril les arbres –, je suis préoccupé par son avenir.»

CREDIT: Claude Moreillon

Placée dans une forêt escarpée à Montreux, sa caméra a enregistré, depuis 2017, une dizaine d’apparitions du lynx chaque année, la dernière datant du 20 février dernier. «Cette méthode du piégeage photographique permet d’avoir en outre une estimation de toutes les espèces qui cohabitent sur le site – j’en ai dénombré une trentaine, dont le tétras-lyre, la chouette chevêchette ou le blaireau –, explique le photographe. De plus, la caméra ne nécessite qu’une présence ponctuelle. Ce qui limite les dérangements pour la faune sauvage.»

«Le lynx m’avait suivi»

Claude Moreillon a néanmoins eu l’immense bonheur de voir le lynx de près, pour de vrai, le 18 février 2019 à 2 heures du matin, lors d’une veillée au clair de lune. Un privilège rare tant l’animal est farouche et se fond dans le paysage. «J’ai aperçu furtivement une masse sombre. Ce n’est qu’au petit matin que je fus certain de ne pas avoir rêvé. Il avait passé à minuit et demi devant la caméra. Il a même eu l’audace de venir s’asseoir à quelques mètres de moi, sans que je m’en aperçoive. J’ai constaté que ses empreintes dans la neige recouvraient les miennes. C’est lui qui m’avait suivi. Bouleversant!»

CREDIT: Claude Moreillon

Le photographe connaît bien le lynx. L’animal chasse à l’approche, comme le chat. Son territoire est vaste, de 50 à 300 km². Il préfère les biotopes accidentés, pour mieux faire face aux dangers. Confiant dans son mimétisme, il ne semble pas craindre l’homme. Avec ses congénères, il communique par des cris et en laissant des traces olfactives. «Je me suis surtout intéressé à la manière dont les autres animaux réagissaient en présence du lynx», relève le Montreusien. Dans une séquence de son film qui sortira cet automne, un chamois a, par exemple, le poil qui se dresse à l’approche du prédateur. «Mais il ne prélève que la nourriture dont il a besoin, plaide Claude Moreillon. Mon film vise à sensibiliser nos concitoyens à l’urgence de préserver la biodiversité, tout en leur livrant des secrets sur ce monde naturel.»

CREDIT: Claude Moreillon

Le lynx (près de 200 individus en Suisse) n’est pas tout à fait exclu de la révision de la loi sur la chasse soumise en votation le 17 mai. Si le texte vise surtout le loup, d’autres espèces pourraient être considérées comme nuisibles, dont le lynx. Lequel, préférant le gibier, s’attaque moins que le loup aux moutons et aux chèvres. En 2018, le lynx a tué 80 animaux de rente. Mais certains chasseurs le considèrent comme un concurrent.