Le nouvel EMS attend ses résidents pour mi-février

Quelque 300 personnes et personnalités, dont le conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, ont pris part ce vendredi à Clarens à l’inauguration de l’EMS Les Hirondelles, qui doit son nom aux colonies de volatiles nichant sur ses façades. Le centre compte une centaine de lits de long séjour, six unités d’accueil temporaire, des prestations en psychiatrie, un cabinet médical et un autre de physiothérapie.

Pose de 120 nids durant le chantier

Des portes ouvertes sont prévues ce samedi de 10 h à 16 h (av. Jean-Jacques Rousseau 19). Une présentation sur l’historique du bâtiment, l’ancienne usine Béard, est prévue, de même que le film «Dessine-moi une hirondelle», de la société Teenergy, qui a suivi la pose de 120 nids durant le chantier.

Les premiers résidents sont attendus à la mi-février, selon Roger Hartmann, directeur général de la Fondation Claire Magnin. «Il s’agira de la moitié des résidents du centre des Berges du Léman, à Vevey, qui est en travaux.» (24 heures)