Le nouvel hôpital est-il trop loin pour les médecins des urgences?

À quelques jours de l’ouverture de l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz, et donc de la concentration des services hospitaliers de l’Est vaudois, tout le monde n’est pas rassuré. Dernière inquiétude en date: le temps d’intervention des SMUR (Services médicaux d’urgence et de réanimation), actuellement basés à Vevey et à Monthey (VS). Est-ce que leur déménagement présente un risque pour les patients, notamment lors d’un arrêt cardiaque?

La Municipalité de La Tour-de-Peilz a adressé un courrier avec cette question au Conseil d’État, comme celles de Vevey et d’Ollon, notamment. L’État et l’Hôpital Riviera-Chablais se veulent rassurants: «Le déménagement des SMUR à Rennaz n’aura pas d’impact significatif sur la prise en charge des patients», explique Olivier Linder, chef de la Direction hôpitaux et pré-hospitalier au sein du Département cantonal de la santé. «Ce sont les premiers gestes des ambulanciers qui sauvent une personne. La présence du SMUR signifie qu’un cas est certes plus grave, mais pas forcément plus urgent.»

Les ambulances restent

Il faut distinguer les ambulances, qui interviennent en moins de quinze minutes dans 90% des cas, et le SMUR. Le SMUR, c’est un médecin (et non pas un ambulancier) rattaché aux urgences d’un hôpital (lire encadré). Les bases d’ambulances, à Vevey et Aigle, ne bougeront d’ailleurs pas et leurs temps d’intervention resteront identiques à aujourd’hui.

À La Tour-de-Peilz, certains imaginent une antenne locale du SMUR. Impossible, selon le Canton et l’Hôpital, car un tel service a besoin d’un certain volume d’activité. «Le SMUR est mobilisé dans 10 à 15% des interventions en renfort aux ambulanciers, ajoute Olivier Linder. Dans un tiers des cas, sa présence n’était au final pas obligatoire. Celui de Vevey, par exemple, sort en moyenne trois fois par vingt-quatre heures.»

Pour Taraneh Aminian, municipale socialiste de La Tour-de-Peilz, la lettre au Conseil d’État est un appel au dialogue. «C’est surtout au manque de communication que nous voulons remédier, explique-t-elle. Comment s’assurer que le SMUR parviendra à temps lorsqu’il y a beaucoup de trafic sur l’autoroute, comme c’est notamment le cas les vendredis et les dimanches soir?»

Là aussi, État et Hôpital sont confiants: le SMUR est équipé de feux bleus et ses voitures sont prioritaires dans le trafic. «En parallèle, les SMUR des régions voisines vont être réorganisés et renforcés, souligne Patricia Claivaz, porte-parole de l’Hôpital Riviera-Chablais. En cas de besoin, celui de Martigny interviendra davantage dans le Chablais et celui de Lausanne davantage en direction de la Riviera.» Les patients iront de toute façon à Rennaz, car c’est une ambulance qui les y conduira.

Et les ambulances à Aigle?

Les questions que pose la réorganisation des urgences pré-hospitalières sont différentes d’une commune à l’autre. La Municipalité d’Aigle, par exemple, ne s’inquiète pas pour le SMUR, mais s’interroge concernant les ambulances.

«Nous menons actuellement des réflexions sur l’avenir de notre base d’ambulances, explique le municipal indépendant Jean-Luc Duroux. Aujourd’hui, cette base se trouve sur le site de l’Hôpital d’Aigle. Elle va y rester provisoirement. Mais comme le site de l’hôpital doit accueillir le futur gymnase, nous devrons trouver un autre emplacement pour les ambulances.»