Le plan B pour le Centre de Congrès de Montreux a été présenté

Les lignes directrices d’un nouveau projet de rénovation du Centre de Congrès (2m2c) ont été présentées à un groupe interpartis ce lundi, a annoncé «Le Régional». Dès que le premier projet, devisé à 87 millions, avait été refusé par le peuple en février (un vote ensuite invalidé par le Conseil d’État et la justice), la Municipalité avait annoncé plancher sur un plan B. Un groupe interpartis (avec deux ou trois représentants de chaque couleur politique) s’est réuni trois fois. «La Municipalité a intégré les remarques et nous avons bon espoir de s’accorder sur un projet consensuel», souligne Caleb Walther, municipal en charge. Les partis ont jusqu’au 11 novembre pour se prononcer.

Comment a-t-il été possible d’économiser 9 millions? «Par exemple, nous maintenons l’ouverture du bâtiment sur le quai, mais nous ne créons qu’une seule salle de 300 places au lieu de trois, détaille le syndic, Laurent Wehrli. Plus besoin de certains extracteurs de fumée ou de voies de fuite. Ailleurs, nous sécurisons des piliers mais sans moderniser l’espace autour. Cela fait mal au cœur, mais il faut faire des choix, puisque le montant était visiblement trop élevé pour certains.»

«L’ECA a été d’accord que le bâtiment ne réponde pas aux normes les plus strictes»

Autres économies: «L’ECA a été d’accord que le bâtiment ne réponde pas aux normes les plus strictes pour tous les événements, explique Caleb Walther. Pour des dates qui sortent du lot (tels les concerts sold out du Montreux Jazz), il faudra compenser le déficit sécuritaire par des mesures organisationnelles – par exemple, du personnel supplémentaire.» Emmanuel Gétaz, de Montreux Libre, image: «Un aéroport qui n’accueille de gros avions que dix fois par an doit être configuré pour les avions de taille inférieure. Puis il faut gérer les cas d’exception.»

N’y a-t-il pas un risque que la Ville débourse l’argent qu’elle pensait économiser (par exemple, en subvention pour aider la sécurisation de gros événements)? «Tout n’est pas idéal, reconnaît Caleb Walther. Les économies proposées sont le fruit de renoncements et ont des conséquences: avec moins de salles modulables, l’on perd des possibilités de chiffre d’affaires.» Mais Caleb Walther se réjouit de l’accueil «très positif» fait à cette nouvelle mouture.

Enthousiasme

Principal opposant au premier projet, Montreux Libre a communiqué son «vrai enthousiasme»: «La sécurité est améliorée avec un risque financier réduit», constate Emmanuel Gétaz. Qui se réjouit de l’ajout d’une salle (1,5 million) où il aimerait installer les concerts du NED. «Plutôt que de faire leurs spectacles ou assemblées dans des salles de gym non équipées, les sociétés locales pourraient aussi profiter de cette infrastructure. De grandes marques pourraient y présenter leurs produits. Une plus-value pour la commercialisation du 2m2c.»

Même si elle attend la position de son parti, Irina Gote (PS) se montre, à titre individuel, enthousiaste: «Depuis trois ans, nous avons demandé une ouverture du 2m2c à la population. Il n’y avait que des intentions et pas de concret, ce qui a divisé le PS sur la question. L’intégration de cette salle pour les sociétés locales est une plus-value réjouissante.»

Voix discordante, Florian Despond (PLR) s’inquiète de ces «fausses économies»: «Ne va-t-on pas payer plus tard des travaux complémentaires? Ne regrettera-t-on pas de n’avoir pas investi 250 000 fr. pour un désenfumage qui coûtera 2 millions demain, lorsqu’il faudra repercer les dalles? Ce nouveau projet perd beaucoup de flexibilité. À mon avis, il y a encore un travail à faire.»