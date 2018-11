Le plan de circulation «Fête des Vignerons» fâche les commerçants

Les restrictions de circulation décrétées du 2 janvier au 15 octobre 2019, avant, durant et après la Fête des Vignerons, seront-elles un frein aux affaires des commerçants veveysans? La Société industrielle et commerciale de Vevey (SIC) et l’Association des commerçants (ACV) en sont convaincues. Elles ont donc recouru contre le dispositif élaboré par l’Association Sécurité Riviera (ASR). Le Centre Manor Saint-Antoine en a fait de même: la fermeture de la partie nord du quai de la Veveyse, entre le quai de la gare et Aimé-Steinlen, soit l’accès principal à son parking souterrain, est trop longue à son goût.

Deux rencontres ont eu lieu mercredi dernier et ce lundi entre représentants des recourants, des autorités veveysannes et ASR. Sans grand résultat. Une proposition de la Ville est sur la table et les discussions se poursuivent entre les avocats des parties. Une solution sera-t-elle trouvée d’ici au 2 janvier? Trop tôt pour le dire, selon le municipal Jérôme Christen. «La réponse reviendra au juge dès lors que, en cas d’échec des négociations, nous pourrions demander la levée de l’effet suspensif. S’il est tout de même maintenu, cela n’aura aucun effet sur la préparation de la Fête, mais des conséquences seront inévitables sur la fluidité du trafic à la place de la Gare et donc sur l’axe Général-Guisan-rue du Clos-rue des Chenevières.»

«Pourquoi faut-il que la Ville soit à moitié paralysée durant dix mois?» s’insurge de son côté Yvan Leupin, président de la SIC. Le principal motif de son agacement – et de celui de son homologue de l’ACV Laurent Addor – tient aux panneaux de signalisation prévus dans des rues à «circulation modérée», en premier lieu celles de la Madeleine, du Torrent et Paul-Cérésole. «Ceux-ci auront beau mentionner «riverains et commerces autorisés», ce sont des indications qui vont faire peur aux clients et les dissuader de venir en ville.»

Giratoire surchargé

Pour Rocco Volpe, responsable Signalisation chez ASR, le but premier des mesures envisagées est d’éviter un report de circulation sur le giratoire de la gare, «déjà bien chargé avec plus de 20'000 véhicules/jour». Comment? En aiguillant les automobilistes vers l’ouest de la ville et un accès par En Bergère et l’avenue Nestlé. «Une stratégie qui ressort de plusieurs études menées par des experts en circulation.»

Concernant Manor, Rocco Volpe précise que le plan a déjà été retardé pour ne pas empiéter sur les fêtes de fin d’année, ce que reconnaît le centre commercial. «Notre problème est que la fermeture est beaucoup trop longue, argumente Jacques-Alain Rastoldo, directeur de Manor Vevey. Nous savons que nous allons perdre de l’argent durant la Fête, si l’on se réfère aux deux dernières éditions de 1999 et 1977, nous demandons donc des améliorations.» Et des dédommagements? Pas à ce stade, selon le directeur, sans exclure totalement l’idée.

Le plan de circulation détaillé, à consulter sur www.vevey.ch, section «Actualités» (24 heures)