«Le projet de rénovation du Centre des Congrès est démesuré»

«Ce projet est ruineux et démesuré au vu des besoins. Il comporte trop de développements inutiles», explique Florian Chiaradia, président des Verts de Montreux. Le parti écologiste déplore l’aspect inesthétique du bâtiment – «un ratage architectural» – et «l’absence d’un business plan crédible»: «Celui-ci prévoit toutes sortes d’activités supplémentaires, parfois incongrues, de soirées d’entreprises aux mariages. Il mise aussi sur les congrès, alors que des centaines de villes à travers le monde offrent des espaces moins chers et tout aussi attrayants.»

Pour les Verts, le projet est, surtout, trop onéreux. Florian Chiaradia: «Les différents montages financiers cachent mal qu’ils seront assumés en large partie par la Ville. Ce qui n’ira pas sans des coupes dans d’autres secteurs.»

Montreux Libre fait partie d’un autre groupe d’opposants à l’enseigne du «Parti de Montreux pour Montreux», aux côtés des Verts’libéraux, qui ne sont pas représentés au Conseil communal. Aux yeux de ces opposants, les contributions extérieures, dont celle du Canton, sont insuffisantes. Ils déplorent encore l’absence d’un projet de parking inhérent à la rénovation. Et estiment que des économies sur le projet sont possibles. (24 heures)