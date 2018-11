Le référendum contre la taxe au sac passe au rebut

L’affaire est dans le sac à Monthey! La cité Chablaisienne rejoindra 61 autres communes du Valais romand le 1er janvier, avec l’entrée en vigueur de son règlement sur la gestion des délais. Il était temps: alors que l’entier du Canton s’est mis en conformité avec le droit fédéral en janvier dernier, la Municipalité montheysanne avait vu son projet de taxe au sac balayé par un référendum en novembre 2017.

Présentée en septembre, la nouvelle mouture du règlement avait une fois encore été contestée par les mêmes élus et citoyens. Alors que ces derniers avaient récolté plus de 3000 signatures valables il y a un an, ils n’ont, cette fois, pas atteint le cap des 1956 paraphes (20% des 9976 citoyens montheysans).

Lundi, «seules 1905 noms figuraient sur les 579 listes déposées. Le référendum n’a pas abouti. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’effectuer un contrôle de la validité des noms inscrits et des signatures», communique la Municipalité.

Le règlement sur les déchets entrera en vigueur le 1er janvier. Les Montheysans devront dès lors utiliser les sacs officiels blancs, en circulation dans les autres communes du Valais romand et vendus à 1 fr. 90 (35 l), contre 1 fr. 95 sur Vaud. (24 heures)