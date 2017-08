Le retour du foot à Copet à nouveau reporté

Séance tendue mardi dernier à Vevey sur le terrain de foot de Copet I, celui de la première équipe. Les représentants du Vevey Sports, des autorités et de la société Realsport Group, responsable de la rénovation de Copet I et de son voisin Copet II, ont fait face à un bien triste spectacle. L’herbe ne pousse pas et le beau manteau herbeux tant attendu se résume à quelques zones vertes très localisées.

William von Stockalper, président du club, évoque «une Berezina»: «Les terrains ne seront pas prêts le 28 août comme prévu, s’agace-t-il. Copet II (ndlr, prévu en synthétique) est annoncé pour le 4 septembre. Pour Copet I, il faudra patienter jusqu’au 16 septembre pour évoluer à domicile contre Martigny!»

Un projet à 1,5 million de francs

Les choses ont commencé à se compliquer déjà le 15 juin. En décidant de maintenir le délai de référendum de dix jours sur ce projet à 1,5 million de francs (1,4 million pour refaire Copet II et 80 000 francs pour rénover Copet I), le Conseil communal avait concrètement repoussé d’autant une date de début des travaux déjà très tardive.

Jusqu’à fin août, tous les matches prévus à domicile ont heureusement pu être planifiés chez l’adversaire. «Nous en sommes déjà à une vingtaine de matches d’actifs joués à l’extérieur», ajoute le président, qui en a repris pour deux semaines.

En attendant les terrains maison, la première équipe s’entraîne sur les terrains de la Veyre et de la Saussaz (Montreux) et la deuxième équipe à Praz-Dagoud (Saint-Légier). Les juniors officieront sur le petit stade d’athlétisme de Copet III.

Champignons dans le sol

Mais pourquoi l’herbe ne pousse-t-elle pas? Les fortes chaleurs estivales sont en cause, selon Laurent Clément, directeur de Realsport Group: «Quatorze des 30 jours qui ont suivi le semis ont enregistré plus de 30 degrés. Et les gros orages qui ont suivi ont favorisé des champignons».

Cerise sur le gâteau, le type de terrain choisi en 2010, et qui n’a jamais donné satisfaction, a compliqué un peu plus les choses. «Il s’agissait d’un terrain mixte: un tapis synthétique et le gazon planté dedans. L’idée venait d’Italie. Sauf que nous n’avons pas le climat italien, et ce type de revêtement a fait un flop ici.» Ce terrain, opérationnel depuis 2011, avait coûté 1,7 million de francs à la Ville. Depuis, il a surtout fait parler pour ses soucis de drainage.

Un test de rénovation s’était pourtant révélé concluant au printemps: «C’étaient d’autres températures, nuance le professionnel. Nous avions scarifié le terrain, retiré une bonne partie de la matière organique, mis du sable et planté. Nous avons aussi percé le tapis pour faire respirer le sol.» Et si on retirait ledit tapis pour reprendre à zéro? «C’est évidemment possible, mais on parle d’un budget multiplié par dix», lance-t-il.

Le ton monte

Lionel Girardin, municipal des Sports, tente de relativiser, tout en se disant agacé par le ton de certaines discussions: «Nous avons été victimes d’une météo capricieuse et on se retrouve avec un peu de retard, mais tout est entrepris pour faire au mieux». Avant de lancer une pique «aux trop nombreux docteurs ès gazon dans cette histoire» et de décliner toute responsabilité de la Ville.

Vraiment? Au vu du mauvais choix de 2010, la question est légitime avec une espérance de vie de quatre ans pour un terrain à 1,7 million. «Il y a effectivement eu un choix malheureux, finit par admettre l’édile socialiste (qui n’était pas en charge à l’époque). A noter que le choix du revêtement s’était fait en accord avec le Vevey Sports».

Et de conclure par une note optimiste: «Je reste convaincu que la rénovation de Copet I est possible». A vérifier dès cette semaine: un point de situation est prévu. (24 heures)