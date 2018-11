Le siège mondial de Nespresso déménagera à Vevey en 2021

L'aventure du Nest n'aura duré que trois ans: de juin 2016 à septembre 2019. Au terme de la Fête des Vignerons (18 juillet-11 août), le musée à 50 millions de francs érigé juste derrière la gare de Vevey à la gloire de Nestlé sera transformé en vue d'accueillir le siège mondial de Nespresso dès 2021.

Ce centre d'exposition ludique et interactif exposant notamment des archives de l'entreprise avait été inauguré en grande pompe l'année des 150 ans de la multinationale, là où tout avait commencé en 1866 avec la première usine de farine lactée d'Henri Nestlé.

350 à Vevey, 110 à La Tour-de-Peilz



Les rumeurs de début d'année concernant des mouvements d'équipes de Nespresso trouvent ainsi leur confirmation. Quelques 350 employés, actuellement répartis sur les deux sites de Lausanne (à l'avenue Rhodanie au bord du lac et en haut de l'avenue d'Ouchy dans les anciens locaux de la Poste), seront réunis sous un seul toit au terme d'un chantier de 18 mois. Cent dix autres personnes de Nespresso Suisse prendront en outre leur quartier au siège de Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz.

A Vevey, en ces temps de crise politique majeure et de budget ultra-déficitaire, cette perspective de grosses retombées fiscales prend des allures de rayon de soleil bienvenu dans la grisaille.

Nestlé justifie en premier lieu ce déplacement sur la Riviera par une gestion plus efficace de son patrimoine immobilier. Jusqu'ici locataire de ses bureaux lausannois, elle verra le siège mondial de Nespresso hébergé dans des bâtiments de sa propriété. La configuration du Nest a également pesé dans la balance avec ses salles de conférence, ses bureaux et son restaurant. De même que la proximité de la gare et l'environnement général de Vevey et de la Riviera.

Dans un contexte économique difficile, le nouveau CEO allemand de Nestlé Mark Schneider avait du reste évoqué fin 2017 vouloir concentrer les activités de Nestlé sur six sites au lieu de 21. Il était aussi question d'exploiter au mieux les espaces construits à Vevey et à La Tour-de-Peilz. D’ici à 2020, 2000 nouvelles places de travail étaient alors annoncées sur ces deux sites.

La Ferblanterie dans le lot



Le nouveau siège mondial de Nespresso ne se limitera pas au Nest. Il englobera également le bâtiment voisin de la Ferblanterie, bien connu à Vevey. L'information éclaire sous un autre jour le congé abrupt signifié au locataire des lieux en début d'année: la Fondation Images, organisatrice du festival biennal d'arts visuels du même nom à Vevey. Un vaste projet artistique devait y prendre place sur 800 m2.

La nouvelle avait alors été mise en relation avec les liens tendus entre la Ville et Nestlé, la première freinant des projets immobiliers de la seconde. La multinationale avait pour sa part coupé dans sa subvention au Musée Jenisch.

La Ferblanterie sera du coup aussi transformée dès la fin de l'été 2019. En attendant, un accord a été passé avec la Confrérie des Vignerons, organisatrice de la Fête, et dont Nestlé est l'un des principaux partenaires historiques. La Confrérie pourra y stocker du matériel. Elle entend notamment y entreposer les 6000 costumes des figurants de ses spectacles durant l'événement.

Le Nest en dents de scie



La réaffectation du Nest signe par ailleurs la fin d'un musée qui n'a jamais atteint ses objectifs en termes de visiteurs. Quelque 60'000 visiteurs par an, essentiellement du canton de Vaud, ont visité les trois principales salles thématiques dédiées à l'histoire passée, la politique actuelle de Nestlé et une partie plus futuriste avec un espace d'expériences virtuelles. Nestlé ambitionnait à terme 250'000 visiteurs annuels.

Nestlé, qui est aussi à l'origine du musée de l'Alimentarium à Vevey, entend néanmoins proposer au public de découvrir les pièces du Nest dans d'autres lieux propriété de la multinationale dans la région, des sites qui restent à définir. Une partie du contenu sera numérisée. (24 heures)