Le stationnement à la place du Marché réduit d’un tiers

«Je vous prie de laisser les tomates dans vos sacs.» Étienne Rivier, municipal PLR, a tenté l’humour jeudi au Conseil communal au moment de justifier la décision municipale de diminuer le nombre de places sur la place du Marché dans le cadre du traçage post-Fête des Vignerons. Quelle est cette décision? Selon les normes les plus récentes, le potentiel est de 440 cases (contre 472 avant la construction de l’arène). Or l’Exécutif a opté pour 312 places. Plus larges, elles permettront une meilleure circulation des piétons. Des espaces de dégagement sont prévus devant la Grenette et le long des terrasses à l’est de la place, soit autant de surface prise à la voiture et donnée aux piétons.

«Je pense que si la population avait connu vos intentions avant le vote sur le parking souterrain, le résultat aurait pu être différent»

Ce choix a ravi la gauche et Vevey Libre. Il a au contraire fait bondir la droite et le PDC, à commencer par Bastien Schobinger (UDC): «De 472 places à 312, cela fait 160 places à compenser dans la vieille ville, comme la Municipalité s’y était engagée!» L’élu ne digère pas les compensations proposées: à l’avenue Nestlé et à Plan-Dessous, plus les 64 nouvelles places du parking Manor, ouvert sept jours sur sept et de nuit (pour un déficit final qui reste de 30 places). «Ces 64 places, tonne Patrick Ber­tschy (PLR), étaient une compensation pour d’autres suppressions, il est malhonnête de les compter deux fois!» Il ajoute: «Je pense que si la population avait connu vos intentions avant le vote sur le parking souterrain, le résultat aurait pu être différent.»

La Municipalité considère au contraire qu’elle respecte la volonté populaire en «faisant un pas dans le sens du projet lauréat du concours pour le réaménagement de la place». Celui-ci, validé par le Conseil communal, prévoit à terme de ramener le nombre de places à 200. Le chantier, initialement prévu dès la fin de la Fête des Vignerons, avait dû être repoussé le temps de connaître le verdict de la votation du 19 mai sur l’initiative en faveur d’un parking souterrain (refusé à 54%). Selon Étienne Rivier, un crédit d’étude sera soumis au Conseil «début 2020» et les travaux dureront «entre un et deux ans».

Pour la droite, reste que le réaménagement a toujours été conditionné au parking Gare Nord et ses 247 places pour le public. «Un projet qui prendra des années!» se désole Patrick Bertschy au vu des oppositions qui ont sanctionné la mise l’enquête en mai. Étienne Rivier assure au contraire que toutes les démarches vont de l’avant sereinement. Ce qui réjouit Stéphane Molliat (Vevey Libre): «Je veux croire que les choses iront vite.» Et Patrick Bertschy d’ironiser: «On a vu avec le collège de Gilamont: cela fait sept ans et il n’est toujours pas là!»