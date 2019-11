Le téléski de La Forclaz ne tient qu'à un fil et à l’amour de bénévoles

Malgré le froid et la couche de neige qui tapisse déjà la pente, l’ambiance était à la bonne humeur, samedi dernier. Comme chaque automne, une douzaine de bénévoles a répondu présent pour que le téléski des Thays soit prêt à fonctionner lors de la saison à venir. Inspecter le câble, y suspendre les 30 enrouleurs et assiettes, sécuriser la piste… Le travail ne manque pas. Un peu plus loin dans le village de La Forclaz, une autre équipe réinstalle le petit arrache-mitaines, rangé à la fin de chaque saison.

Dans ce groupe, on trouve Laurent Elles, chef d’exploitation. Si le petit domaine skiable né en 1956 existe encore, «c’est en grande partie grâce à son père Marc, qui a eu l’idée de créer une SA en 1983, pour le sauver», raconte Martial Chevalley. L’explication de l’actuel président de cette SA rappelle que l’avenir du téléski n’a parfois tenu qu’à un fil. Et l’histoire tend à se répéter: «Comme beaucoup de stations à cette altitude, on fait face au changement climatique. C’est peut-être un souvenir de gosse, mais je n’ai pas l’impression qu’on s’inquiétait de l’enneigement à l’époque.» 25'000 francs par année

L’exploitation est aussi devenue plus onéreuse. «Quand j’étais gamin, on venait le samedi après l’école pour «taper» la piste au pied. C’est impensable aujourd’hui. On a dû investir dans une dameuse dont l’entretien a un coût. Et les normes de sécurité toujours plus strictes – à juste titre – engendrent des frais en plus.»

«Il n’est pas question de laisser tomber La Forclaz. Nous continuerons donc à verser une aide annuelle de 25'000 francs.» Jean-Marc Udriot, directeur de Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette.

Les exploitants estiment qu’il faut 25'000 francs (réparations et rénovations comprises) pour faire tourner le téléski chaque saison. La vente des forfaits ne couvre de loin pas ce coût. «Il y a quelques années, un arrangement a été trouvé avec les remontées des Mosses, puis avec Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML) lorsque les sociétés ont fusionné en 2011. Nous vendions ici les abonnements Alpes vaudoises et touchions en contrepartie un montant.»

Tout a changé en 2017. «Depuis, le nombre de cartes vendues est passé de 70 ou 80 à zéro», relève Martial Chevalley. C’est l’arrivée du Magic Pass qui a ainsi chamboulé la donne. Nombre des clients de l’installation sont désormais détenteurs du sésame. Les exploitants ont décidé de les laisser profiter du téléski, quand bien même Les Thays ne font pas partie de la coopérative Magic Mountain qui gère le passe. Le site internet du téléski fait même la promotion de cet abonnement.

Les Forclains ont approché ses responsables afin d’intégrer l’offre. Sans succès. «Nous avons dû fixer des critères pour l’entrée des sociétés de remontées mécaniques dans la coopérative et La Forclaz n’y répond pas», explique Pierre Besson, président de Magic Mountain et ex-directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets.

TLML maintient son soutien

D’autres microdomaines skiables, comme les Mayens de Conthey, l’ont pourtant intégrée sans encombre. «Le fonctionnement des Mayens de Conthey est effectivement comparable à celui de La Forclaz, réagit Pierre Besson. Mais s’ils font partie du Magic Pass, c’est grâce à un arrangement avec Télé Anzère, qui reverse un montant forfaitaire.» Autrement dit, la balle est dans le camp de TLML. Son directeur, Jean-Marc Udriot, est catégorique: «Il n’est pas question de laisser tomber La Forclaz. Nous avons aussi approché le Magic Pass pour trouver une solution, mais cette demande a été refusée. Nous continuerons donc à verser une aide annuelle de 25'000 francs.»

Pour TLML, qui a également sauvé le téléski du Chalet-à-Gobet en 2013, ces installations de proximité ont tout leur sens: «Elles sont importantes pour la cohésion d’une région. Avec sa piste éclairée, La Forclaz propose une offre rare et complémentaire à celle du Meilleret.» Et Martial Chevalley d’ajouter: «Les gamins du village peuvent skier sans leurs parents; tout le monde se connaît, ils sont en sécurité. C’est une chance que peu de stations ont.»