Le travail de Capdenho remarqué jusqu’à Monaco

«Un hommage aux femmes»

Créé en 2012 et placé sous le haut patronage du prince Albert II, le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année se veut «un hommage aux femmes dans le monde. Il récompense celles qui se sont affirmées dans le quotidien et dans le monde professionnel, et qui ont atteint des buts significatifs sans nécessairement être célèbres.»



Il a notamment été décerné à l’Américaine Diane Harper, professeur en médecine, mère, épouse et connue pour ses recherches sur le papillomavirus, ou la Marocaine Aïcha Chenna, récompensée pour son travail pour la défense des droits de la femme dans son pays.

Lundi, Isabelle Henchoz pourrait devenir la première Suissesse à obtenir cette distinction, placée cette année sous la thématique «Femmes et sport».