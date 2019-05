Le village de Clarens tient enfin sa Grand-Place

«Cet endroit convivial nous comble. Nous avons déjà plusieurs idées d’animation et de manifestations publiques en vue», se réjouit Patrick Grognuz, président de l’Association des intérêts de Clarens (AIC). Après un an de travaux, la Ville de Montreux a remis vendredi aux Clarensois leur nouvelle Grand-Place. Celle-ci était attendue depuis plus d’un siècle: en 1914 déjà, un projet avait été imaginé dans le cadre d’un concours d’urbanisme lancé par la commune du Châtelard (ancêtre de la ville de Montreux). Mais le projet ne s’était finalement jamais réalisé.

Aujourd’hui, le village de Clarens est devenu une petite ville de près de 10'000 habitants. C’est dire que les forces vives pour faire vivre la Grand-Place ne manquent pas. «L’idée d’un petit marché de produits du terroir hebdomadaire ou bimensuel est déjà à l’étude, confie Patrick Grognuz. Des événements festifs sont aussi prévus pour la période de Noël.»

Végétation à l'honneur

La Grand-Place propose différents espaces. Au théâtre de verdure engazonné, entouré de gradins et planté de pins sylvestres, s’ajoute un promontoire muni de bancs, d’un point d’eau et de jets pouvant être actionnés par des pédaliers. Lors de manifestations, il peut servir d’extension à la place. Un bosquet d’arbrisseaux apporte une touche végétale à cet espace minéral. Un édicule équipé de toilettes publiques et orné d’une pergola fournira de l’ombre lorsque la végétation aura poussé.

La place comprend également un local de stockage pour le matériel destiné à l’animation de la place, qui peut être mis à la disposition des villageois. Un écopoint permettant de trier les déchets complète l’aménagement. À noter encore que 44 places de stationnement ont été préservées autour de ce lieu de rencontre pour tenir compte du souhait des habitants. (24 heures)