Les Diablerets oublient un peu leurs soucis en se rêvant «plus beau village de Suisse»

«Bien sûr que notre village est le plus beau de Suisse!» Jeune agriculteur aux Diablerets, Florian Pichard n’a pas encore voté pour sa station, retenue parmi les douze finalistes au concours du Plus beau village de Suisse. Il ne lui reste que jusqu’à jeudi pour le faire. L’éleveur désigne les sommets entourant la vallée: le pic Chaussy, la Para, «l’emblématique sommet des Diablerets». «Nos montagnes sont un atout formidable. On est dans un fond de vallée escarpé qui forme une sorte de nid. Les gens s’y sentent bien, protégés. Ces montagnes sont entretenues par une agriculture bien vivante.»

Une «mosaïque»

Dans la station, cette vision est largement partagée: face aux autres finalistes et notamment aux deux autres candidats romands (Les Marécottes et Grimentz), Les Diablerets ont de nombreuses cartes à jouer. Le Bitter des Diablerets (une boisson alcoolisée à base d’herbes) et le Peak Walk, passerelle installée au Scex Rouge? Conservatrice du musée des Ormonts, Mary-Claude Busset en voit bien d’autres, plus saillants que ces «highlights» cités par les organisateurs du concours – «L’illustré», la RTS et «Schweizer Illustrierte». «On a la chance d’avoir un patrimoine bâti très préservé, avec de magnifiques chalets anciens, aucune construction gigantesque. On a également Creux de Champ (ndlr: la falaise qui se dresse en fond de vallée, au pied du glacier), le décor de théâtre unique de cette vallée. Il y a le glacier. Le village de Vers-l’Eglise. La région forme une mosaïque qui la rend particulièrement intéressante.»

Dans un contexte tourmenté, cette candidature semble faire du bien: «Les touristes me posent beaucoup de questions sur l’avenir d’Isenau, réagit Jean Carvalho», conducteur du Diablobus, le bus communal desservant les lieux incontournables de la station. Est-ce que la télécabine va tourner cet hiver? Est-ce que le projet va aboutir? Ce concours permet de parler des Diablerets de manière plus positive.» Au Guichet du terroir, nouvelle vitrine des producteurs locaux installée à la gare de la station, Françoise Dutoit abonde: «On sent que les gens sont fiers de cette candidature. Elle a le mérite de fédérer.»

Une photo qui fait jaser

Elle a aussi fait grincer quelques dents et provoqué quelques sourires sur les réseaux sociaux. En cause? La photo illustrant la candidature ormonanche montre le village de… Vers-l’Eglise. Pour Françoise Dutoit, également municipale à Ormont-Dessus, cette «querelle» n’a pas lieu d’être. «J’avais inscrit Vers-l’Eglise à ce concours en 2013. Apparemment, les organisateurs ont exhumé notre dossier et les photos que nous avions prises à l’époque. Hors de la vallée, personne ne voit la différence. Les gens ne comprennent pas forcément la distinction entre Les Diablerets et Ormont-Dessus. C’est le nom de la station qui est connu et en illustrant Vers-l’Eglise ou en citant le glacier, on met en évidence toute la région. C’est bien plus intéressant.» Et Mary-Claude Busset de rappeler: «Vers-l’Eglise est le chef-lieu. C’est ici que se concentrait l’activité avant l’arrivée du tourisme. A partir de 1885, on a développé la station aux Diablerets car on y trouvait des terrains mieux protégés des dangers naturels. Les Diablerets sont la continuité de Vers-l’Eglise. Ce ne sont d’ailleurs pas nécessairement des habitants de la vallée qui ont réagi le plus vivement à cette photo.»

