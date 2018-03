Les Mosses ne joueront pas les prolongations à Pâques

Un enneigement excellent, une belle opportunité fournie par le Magic Pass… Ces conditions particulières ont fait réagir Pierre Oguey. L’ex-directeur de l’École suisse de ski des Mosses juge «discriminatoire» la décision de Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML) de poursuivre la saison jusqu’au 15 avril à Leysin, mais de fermer les installations des Mosses «le 1er avril». Il s’en est ouvert à la société de remontées mécaniques.

Directeur de TLML, Jean-Marc Udriot corrige: «La saison s’achèvera le 2 avril, soit le lundi de Pâques. Mais nous continuons à proposer du ski sur notre domaine, puisque si Les Mosses et Les Fers ( ndlr: à Leysin ) ferment, la Berneuse reste ouverte jusqu’à la fin des vacances. Nous organisons un transport gratuit depuis Les Mosses.»

Selon lui, les conditions particulières de cet hiver ne justifient pas une prolongation: «À cette période, il n’y a quasi plus personne sur les pistes. Pour faire tourner ce domaine, nous mobilisons une quinzaine d’employés, dont un machiniste pour le damage. Pour une centaine de clients par semaine, l’investissement n’est pas raisonnable.»

La fermeture au 1er avril du principal hôtel de la station, le Relais Alpin, semble lui donner raison: «Ici, il y a un dicton: après le Salon de l’auto, il n’y a plus personne. Je vous garantis qu’il est fondé, réagit le propriétaire Philippe Scheurlen. Nous sommes complets jusqu’au 18 mars. Au-delà, il nous reste des camps de ski et quelques réservations. Il me faut 22 employés pour tourner; ce n’est pas rentable.» (24 heures)