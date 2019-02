Les Ormonts vus à travers l’objectif des Ormonans

Une station qui se devine dans un halo de lumière, noyée sous le brouillard, un sommet à contre-jour, une scène d’escalade, du bétail… Au total, 80 scènes qui illustrent la vie de la vallée, immortalisées par ses habitants. À Vers-l’Église, le Musée des Ormonts offre ses murs aux photographes – amateurs ou pros – de la région. «Nous sommes en pleine préparation de notre prochaine exposition ( ndlr: consacrée à la force de l’eau aux Ormonts); plutôt que de laisser cet espace vide durant l’hiver, nous avons eu l’idée de l’ouvrir aux œuvres des habitants», explique la conservatrice, Mary-Claude Busset. Seule règle imposée: les clichés devaient illustrer la vallée, «quelle que soit la thématique et qu’il s’agisse de portraits, de paysages»...

Pour encadrer ses regards contemporains, l’institution consacre une partie de ce «Rassemblage photographique» aux quatre pionniers de cet art dans la vallée. Réalisées dès la fin du XIXe siècle par Alexandre Genillard puis Émile Busset, David Lavenex et Jean Baudat, «ces images sont des témoignages objectifs de l’évolution de la vallée», souligne Mary-Claude Busset. On découvre ainsi les ouvriers à l’œuvre lors de la construction du barrage d’Arnon, dans les années 1940. Ou des touristes embarqués dans les premières cabines deux places desservant les pentes d’Isenau, dès 1953.

Un jury, composé notamment de plusieurs photographes professionnels locaux, a récompensé vendredi le plus beau cliché. Les visiteurs auront également la possibilité de voter pour leur favori. Le Prix du public sera décerné en avril, à la fin de l’expo. (24 Heures)