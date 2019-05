Les Veveysans invités à une répétition dans l'arène

«Un geste important pour les Veveysans» mais en même temps «une demi-mesure». La conseillère communale Caroline Gigon (PS) alterne entre satisfaction et frustration en commentant la réponse de la Municipalité à son postulat du 13 septembre. Son texte suggérait que chacun des 20'000 habitants de Vevey se voie offrir un billet gratuit pour l’une des 20 représentations de la Fête des Vignerons (18 juillet-11 août) pour compenser les nuisances occasionnées par les préparatifs.

Dans ses négociations de décembre avec la Confrérie des Vignerons, l’Exécutif a obtenu que chaque Veveysan puisse assister à une répétition dans l’arène de la place du Marché. «Un geste plutôt généreux, considère Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons. Nous l’avions du reste proposé spontanément. Je n’avais même pas eu vent de l’intervention de Mme Gigon.»

Le résultat reste toutefois loin de l’espoir initial de la socialiste. «Offrir un billet à chaque habitant n’est pas possible au vu du coût d’une telle mesure pour la Confrérie», tranche la syndique Verte Élina Leimgruber. À 200 fr. de prix moyen par billet, on parle d’un manque à gagner potentiel de 4 millions de francs. «Sur un budget de 100 millions, cela ne me semblait pas insurmontable», juge Caroline Gigon.

La socialiste avait même évoqué un plan B: une répétition générale réservée aux Veveysans. «Le calendrier ne le permet pas», reprend la syndique. Ce privilège restera donc limité à l’entourage des figurants et des bénévoles qui peuvent inscrire deux proches pour l’une des répétitions générales des 13 et 16 juillet.

500 entrées par répétition

Dès lors, les répétitions ouvertes au public se dérouleront entre le 21 mai et le 5 juillet, à 19 h du mardi au vendredi et à 13 h ou 17 h les samedis et dimanches (pas de répétitions les lundis, ni à l’Ascension et à Pentecôte). Soit 51 répétitions d’une durée de trois heures. Une accréditation est parvenue à chaque habitant ces jours. Quelque 500 places par répétition sont à prendre dans les secteurs B et C (côté lac), les seuls accessibles aux dates concernées compte tenu de travaux dans les autres. «Par conséquent, les personnes à mobilité réduite ne pourront pas y accéder», regrette la Municipalité. (24 heures)