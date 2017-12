Les Veveysans réagissent à la crise de leur Municipalité

«Pardonnez-vous les uns les autres.» En période de Nativité, ce Veveysan a choisi de poster une photo de panneau publicitaire citant la Bible en guise de message à la Municipalité. Comme lui, d’autres ont opté pour l’ironie au moment de témoigner de leur déception de voir l’Exécutif miné par des querelles internes et la tentative de médiation initiée par le Canton compromise. Pour rappel, les deux élus Vevey Libre – Jérôme Christen et Michel Agnant – se disent minorisés et empêchés de gouverner par le bloc constitué de la syndique, Elina Leimgruber (Verts), de Lionel Girardin (PS) et d’Étienne Rivier (PLR).

«Collégialité? Vevey? Mettre les deux mots ensemble, c’est comme parler de la tolérance et de Donald Trump.» Ou encore: «Nous méritons 5 sages et non 5 gamins qui se disputent à la récré pour des billes ou un carré de chocolat!» Tels sont deux des commentaires dénichés sur la Toile. Derrière ces traits d’humour forcés pointe la consternation. Une balade dans les rues de la cité suffit à s’en convaincre. «Dommage pour Vevey» étant l’expression la plus entendue.

Au Bistro de l’Hôtel de Ville, la patronne, Maude Emery, craint pour l’image de Vevey: «Devoir en appeler à un arbitrage, cela donne une mauvaise image de la ville, nous sommes un peu la risée du canton. Sans parler de la crédibilité de nos élus.» Comme Ernest et Marcelle Maquelin, plusieurs vont jusqu’à espérer du sang neuf: «Peut-être que quatre partis à la Municipalité, c’est trop, estime monsieur. Aux prochaines élections, on aurait intérêt à en diminuer le nombre.» Pierre-Alain Brand, natif de Vevey et habitant de Corsier, est moins clément: «Un ou deux devraient gicler! Pour un natif de Vevey comme moi, cette situation est lamentable.» Margot Daeppen, de La Tour-de-Peilz, préfère en rire, mais en vient tout de même à se demander si «une rocade ou une démission» ne serait pas la solution.

«J’ai l’impression que cette affaire prend des proportions beaucoup plus grandes que la réalité, estime toutefois Suzanne Gillioz, également de La Tour-de-Peilz. Cela dit, ils auraient pu régler cela à l’interne. C’était une mauvaise idée d’avoir voulu communiquer.»

La plupart des sondés espèrent une solution rapide. Frédéric Rist, qui a grandi à Vevey avant de migrer dans le Chablais, veut croire au processus de médiation: «S’il faut passer par un arbitrage pour sortir de l’impasse, soit.» «J’espère que tout ce ramdam sera un mal pour un bien, et qu’un nouvel élan positif sortira de cette crise», souhaite pour sa part Corinne, de Vevey.

À défaut d’être un citoyen lambda, Laurent Ballif, ancien syndic socialiste de Vevey, a l’expérience d’avoir navigué en eau trouble à certains moments au sein de la Municipalité: «Même une médiation aura de la peine à tout aplanir. En séance de travail, il faudra que certains fassent le poing dans la poche, et ce n’est pas agréable, je peux en témoigner.» (24 heures)