Les ballons pourront s'illuminer lors du Night Glow

Point d'orgue du Festival international de ballons de Château-d'Oex, le Night Glow pourra bel et bien se dérouler vendredi. Pour l'édition 2020 du grand spectacle son et lumière, les montgolfières s'illumineront au rythme de la musique pour prendre l'allure de vaisseaux spatiaux et célébrer «une autre façon de commémorer la découverte des rayons cosmiques».

Le coup d'envoi sera donné à 18h58. Les organisateurs recommandent aux spectateurs venant en voiture de prévoir une arrivée sur place à 18h. Les transports publics sont renforcés sur les lignes du MOB et des TPF pour l'occasion.

Ces dernières années, le Night Glow a régulièrement fait les frais de la météo. Annulé l'an dernier, il avait pu avoir lieu en 2017 et 2018. Entre 2013 et 2016, les organisateurs avaient dû y renoncer chaque année. Le festival, lui, se poursuit jusqu'à dimanche.