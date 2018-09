Les bananes ont profité du fort soleil estival pour mûrir

Haïtienne d’origine, Christamène Bonny a dû attendre de venir en Suisse, à Blonay, à 740 m d’altitude, pour faire pousser des bananes. Dans sa véranda, son bananier de décoration en pot vient de donner un premier lot d’une dizaine des bananes. Et mangeables, de surcroît!

«Elles sont même succulentes, confirme Anthony Leclerc, maître paysagiste chez Krebs, à Blonay, et enseignant à l’École d’agriculture de Grangeneuve (FR). Leur goût très sucré provient du fort ensoleillement et des températures élevées de cet été qui ont permis à la plante de faire un cycle complet. Ce cas de fructification aboutie est rare, chez des particuliers en tout cas. Je n’avais rien entendu de pareil jusqu’ici. Mais, cette année, il est possible que d’autres personnes connaissent une surprise semblable.» Reste que Christamène Bonny a la main verte à voir les belles plantes qui garnissent sa propriété. «Sur mon bananier, j’ai toujours été attentive à couper les feuilles séchées», souffle-t-elle. «Et moi je mets de la bonne musique pour les faire pousser», sourit André Bonny, son époux. Leur bananier de 20 ans a déjà donné cinq autres plantes. Dont la plus ancienne est aussi garnie d’une vingtaine de bananes, en voie de mûrissement celles-ci. «Nous constatons depuis plusieurs années une évolution semblable pour les plantes d’origine méditerranéenne, figuiers, lauriers-roses, palmiers chanvre ou encore lilas d’Inde, qui s’adaptent de mieux en mieux à nos contrées.»

En Suisse, on voit principalement deux types de bananiers, utilisés uniquement pour la décoration. L’hiver, les variétés gélives doivent être mises sous serres, alors que les bananiers non gélifs peuvent rester à l’extérieur, protégés par des amas de feuilles ou du sapin. (24 heures)