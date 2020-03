Les briques du pôle psychosocial de Château-d'Œx hérissent

À Château-d’Œx, l’Étambeau évoque surtout la Maison du même nom, chalet trois fois centenaire, et son musée consacré à la vie damounaise. C’est aussi le quartier qui a vu sortir de terre, en 1870, l’Infirmerie du Pays-d’Enhaut, puis l’hôpital en 1979 et l’EMS Praz-Soleil en 1984. La vocation médicale et sociale de ce secteur se perpétue: un établissement psychosocial médicalisé (EMPS) va y être construit.

Baptisé le Rond-Point, l’endroit pourra accueillir 43 personnes dans trois bâtiments avec deux types d’objectifs: une mission de maintien des acquis et réhabilitation et une mission de maintien pour de la psychiatrie vieillissante. Ce nouvel outil devisé à 13,4millions de francs permettra à la Fondation Cogest'ems de regrouper sur un site plusieurs foyers qu’elle gère au Pays-d’Enhaut.

Rêve de grandeur envolé

Enterré, donc, le rêve à 90 millions de francs d’un vaste pôle santé évoqué depuis dix ans et qui devait regrouper une clinique de luxe, un cabinet médical groupé, les locaux du CMS local… Mais même cette mouture plus modeste n’enchante pas les Amis de Château-d’Œx. L’association, qui regroupe des résidents secondaires et des étrangers et vise à «contribuer à l’embellissement du village», s’opposera au projet, à l’enquête jusqu’au 26 mars.

Les gabarits figurant les trois immeubles ont été installées vendredi (LDD)

«Nous ne contestons en aucun cas le besoin d’une telle structure, insiste sa présidente, Marie-Françoise Rochat. Ce qui nous afflige, c’est l’architecture et la hauteur de ces bâtiments — jusqu’à 15,35 m.» L’absence de bois déplaît particulièrement. «Ces façades en béton donnent une allure carcérale à ces bâtiments et portent atteinte au caractère préservé de la région.» Architecte à Genève mais habitué du Pays-d’Enhaut depuis l’âge de 3 ans, Laurent Exchaquet renchérit: «Les volumes ne correspondent pas au bâti avoisinant, entre la zone chalets et l’hôpital, relativement bien intégré. N’aurait-on pas pu prévoir un étage de moins pour une emprise au sol légèrement plus importante?»

Voisine du site de l’Étambeau, Marianne Lloyd évoque pour sa part des «casernes»: «Je pense aussi aux résidents qui y vivront. Cette vision n’est pas réjouissante.» Et de s’interroger: «Le recours à un architecte biennois (ndlr: le bureau Siegrist Theubet Architectes), plutôt qu’à un professionnel installé en montagne, qui aurait eu une autre sensibilité, était-il la bonne solution?»

Légal et fonctionnel

Le choix s’est opéré au travers d’un concours, rappelle Serge Gétaz, directeur de Cogest'ems. «Parmi les 44 projets reçus, celui-ci se démarquait en proposant trois maisonnées, avec l’avantage d’unités séparées en communautés plus petites.» Il ajoute: «Les plans respectent le plan d’affectation, sans la moindre dérogation.»

Reste que l’absence de bois dans une région connue pour ses chalets surprend. «Lorsque vous construisez un bâtiment institutionnel, il y a un certain nombre de contraintes au niveau des matériaux, poursuit Serge Gétaz. Ce bâtiment répond à la norme écologique P-Eco. Nous tenions à ce que ce projet soit exemplaire de ce point de vue, mais cela a ajouté d’autres contraintes.»

Contrairement à ce qu’affirment les réfractaires, ce sont des briques isolantes crépies, plus écologiques et perméables à l’air, et non du béton qui composeront les façades, rappelle Nadège Theubet, coauteure des plans. «Nous avons étudié le recours au bois dans nos premières ébauches. Mais au final, la seule utilisation possible aurait été de faire du fake, une fausse enveloppe. Une structure porteuse en bois ne nous permettait pas de respecter les hauteurs autorisées. Le bois sera en revanche très présent à l’intérieur. Il faut aussi voir qu’une large partie du bâti local est en maçonnerie et non en bois. C’est le cas par exemple du chalet de l’Étambeau, tout proche.»

Éric Grandjean, syndic de Château-d’Œx, confirme: «Après le grand incendie de 1800, le village a été construit en dur. De nombreux immeubles administratifs le sont. Je pense que l’on s’habituera à ces trois bâtiments.» Municipal des Bâtiments, Christian Daenzer ajoute: «Il faut vivre avec son temps. Le projet a été élaboré par des architectes qui connaissent leur métier. Je trouve navrant de ne pas leur faire confiance.»