Les chevaliers reviennent guerroyer à Saint-Triphon

Occupée depuis des temps immémoriaux – les archéologues y ont découvert des restes néolithiques –, la colline du Lessus, qui surplombe Saint-Triphon, a vécu son heure de gloire au Moyen Âge, entre les XIe et XVe siècles. En attestent les ruines de la belle tour et la petite église construites respectivement aux XIIIe et XIIe siècles. Pour célébrer cette histoire, l’Association médiévale boyarde invite le public à remonter le temps, ce week-end.

Après deux éditions en 2014 et 2016, elle organise sa troisième fête. «Nous avions décidé de passer un tour en 2018 pour ne pas entrer en concurrence avec la Fête médiévale d’Aigle», explique Marc Wulf, président de l’association. L’équipe n’en a pas moins profité pour fourbir ses armes. Le site de quelque 20'000 m2 sera richement garni: 33 troupes, pour un total de 286 médiéphiles en costume, s’y installeront ainsi que 21 artisans qui proposeront savons, armes, vêtements et produits du terroir d’autrefois, tels qu’hypocras, verjus et hydromel. «Comme lors des premières éditions, un tournoi de chevalerie aura lieu avec une nouvelle troupe venue de France, ajoute Marc Wulf. Ses membres proposeront également des démonstrations de dressage et de voltige équestre.»

Alors que les fêtes médiévales se multiplient (après celle de Grandson le week-end dernier, Saillon aura la sienne du 4 au 8 septembre), Marc Wulf en est convaincu: le site du Lessus offre un cadre unique à ce type de manifestation, «de par sa superficie, mais aussi sa position, caché au milieu des arbres. On a l’impression d’entrer dans une bulle et de remonter le temps.»