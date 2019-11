Les costumes de la FeVi: trop souvent sortis?

Les costumes de la Fête des Vignerons n’ont pas encore eu le temps de prendre la poussière. De multiples événements ont donné l’occasion aux nostalgiques de raviver les souvenirs de leur prestige sur scène l’été dernier. Au Marché folklorique de Vevey, à la Bénichon à Châtel-Saint-Denis ou à toutes sortes de manifestations organisées par les Communes.

Pourtant, au moment de recevoir son habit de scène, chaque figurant avait dû signer une charte l’engageant à ne pas le porter publiquement sans l’autorisation de la Confrérie, et ce pendant deux ans. On imagine cela dit assez mal cette dernière sanctionner le port non autorisé, après sa décision de ne pas rembourser l’acompte sur le prix total du costume…

«Par nature le costume appartient au figurant, c’est sa propriété. Notre seule crainte est qu’il perde sa valeur patrimoniale forte, qu’il devienne banal», explicite l’abbé-président François Margot. Avec quelques réserves, il poursuit son explication: «C’est avant tout une invitation à ne pas les mettre à toutes sortes d’occasions. Les costumes doivent entrer en résonance avec l’événement pour lequel ils ont été conçus, admis et reçus par le public. Puissent-ils rester un souvenir dignement porté, en groupe si possible.»

Interdiction «spirituelle»

Bien que l’interdiction ne soit que «spirituelle», la plupart des institutions ont demandé l’autorisation avant de les sortir. C’est le cas notamment des nombreuses Communes qui ont remercié leur figurant par une commémoration, où défilés en costume et concerts étaient à l’honneur. Avec le consentement de la Confrérie, la FeVi s’invite également à la célèbre Foire de la Saint-Martin pour son 550e anniversaire ce mardi 12 novembre.

Plus étonnant, l’accord donné au Rocking Chair de Vevey pour une FeVi’s Night (car «la FeVi c’est pas fini!») ce samedi 8 octobre. Les «fevigurants» participeront au clou du spectacle avec leur accoutrement coloré. Au programme, la présence, entre autres, du musicien Albert de Gruffy, fondateur des Vendangeurs masqués. Ceux-ci se sont constitués lors de la FeVi avec des compositions adressées avant tout aux différentes troupes de figurants. Pour l’heure, l’artiste n’est pas certain de venir costumé sur scène, «en tout cas pas durant toute la soirée, annonce-t-il, pour éviter d’avoir trop chaud».

L’esprit, que François Margot qualifie volontiers «de libéral et ouvert» quant au port des costumes, profite aussi à la paroisse de La Tour-de-Peilz. Au culte de la rentrée, le 22 septembre, ont aussi communié des figurants de la FeVi dans leur accoutrement de scène. Aussi bien dans la salle que chez les paroissiens. «J’ai prêché en costume ce jour-là!» raconte avec enthousiasme la pasteure Sabine Petermann-Burnat. À la place de l’assemblée habituelle de 70 à 80 fidèles, plus de 250 personnes ont participé à cette cérémonie, précise-t-elle. La musique également permettait de se remémorer la FeVi: «On a même joué des partitions de la Fête, comme la musique des «Vendanges II.»

Pendant les vendanges?

Jean-Louis Bolomey, commissaire des Marchés folkloriques à Vevey, s’étonne d’ailleurs que cette interdiction soit si bien respectée: «Je pensais voir des figurants en costume pendant les vendanges ou le soir dans des villages comme Chardonne», confesse-t-il avec regret.