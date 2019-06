Les drones et les bateaux ne seront pas à la fête

Les petits malins qui espéraient filmer ou photographier gratos le spectacle de la Fête des Vignerons (FeVi) en sont pour leur frais: le Conseil d’État a prononcé jeudi une interdiction de vol de drone et minidrones, par souci de sécurité. Tout engin ne respectant pas l’interdiction sera confisqué et le pilote dénoncé à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Le ciel surplombant l’arène installée sur la place du Marché, à Vevey, plus largement sur une zone de 1000 m, devra donc rester vierge du 13 juillet au 13 août. La FeVi se déroulera du 18 juillet au 11 août.

Néanmoins, des autorisations exceptionnelles accordées par les services compétents de l’Administration cantonale, avec un préavis favorable de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), permettront de survoler ce périmètre d’exclusion. «Des organes de presse, l’organisation de la Fête ainsi que des sociétés spécialisées mandatées pour l’occasion pourront adresser une demande de dérogation», explique Denis Froidevaux, chef de l’État-major cantonal de conduite. L’EMCC pilote l’engagement des partenaires sécuritaires et des services techniques, autorités et communes, en coordonnant les interventions lors d’événement sortant de l’ordinaire; la FeVi en est bien évidemment un. Les demandes d’autorisation doivent être produites sur fevi19@vd.ch.

Sur l’eau, c’est encore plus restrictif. Le Conseil d’État ordonne l’interdiction de naviguer dans la baie de la place du Marché durant la même période (13 juillet-13 août). Il ne sera pas davantage permis de s’amarrer et d’accoster entre l’embouchure de la Veveyse (vers le jardin Doret) et le débarcadère de Vevey/La Tour-de-Peilz, à Entre-deux-Villes. Sur le Léman, les autorisations spéciales ont d’ores et déjà été accordées. Elles concernent les embarcations des services de sécurité, les bateaux de la CGN et ceux de l’organisateur de la FeVi. (24 heures)