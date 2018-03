Les élèves de l’École hôtelière feront leurs armes au Bellevue

La grande baie vitrée se résume en une toile bleu pastel du lac sur fond de Dents-du-Midi. Le Restaurant Le Bellevue porte bien son nom grâce à ce panorama qui participe à la renommée du village des hauts de Montreux et de la Glion Institute of Higher Education (GIHE), sa prestigieuse école hôtelière. Le nouvel écrin, qui reprend le nom de l’ancien hôtel du début du XIXe siècle, a ouvert ses portes au public le 26 février en lieu et place de l’ancienne cafétéria des pensionnaires, avec une capacité de 45 places assises.

En cuisine, la frénésie est particulièrement de mise ce jeudi pour les préparatifs de la journée d’inauguration en grande pompe du nouvel établissement. Un coup de feu formateur dans le cadre de leur cursus pour les quelques étudiants appelés aux fourneaux ce jour-là, sous les ordres d’un personnel comptant plusieurs Meilleurs Ouvriers de France.

C’est même la raison d’être du Bellevue. L’École hôtelière – régulièrement classée dans l’élite mondiale – s’est ainsi dotée d’un outil de haut standing pour former ses 300 élèves du monde entier (sur les 1600 au total en comptant les sites de Bulle et de Londres). On parle de «cours d’arts pratiques» et de «restaurant d’application», à l’instar de celui dont disposent d’autres écoles de renom depuis plusieurs années, dont le Vieux-Bois de l’École hôtelière de Genève ou le Berceau des Sens de son homologue de Lausanne (EHL).

«Voir l’envers du décor»

L’institut de Glion ne veut pas entendre parler de suivisme pour autant, «mais d’adaptation au marché et aux besoins de l’industrie hôtelière», selon la directrice de la communication, Alexia Lepage. Une saine concurrence qui a porté plusieurs employés de l’EHL – dont Fabien Fresnel, ancien doyen, et David Alessandria, ex-chef de cuisine du Berceau des Sens – à rejoindre les rangs du concurrent de la Riviera pour relever un nouveau défi.

Pour les élèves, les trois ans de cursus – stages pratiques inclus – débutent par un semestre «arts pratiques» à Glion. Sur ces vingt semaines, chacun en passera quatre au Bellevue. «Soit deux en cuisine et deux en salle, explique William Pacalet, responsable du programme et expert «arts pratiques». L’idée est véritablement de les immerger dans une palette d’ambiances, d’expériences, et pour ce faire nous disposons dés­ormais d’une salle de cours de luxe! C’est une façon de les mettre dans le bain, de les confronter à la réalité pratique. Ces jeunes de 18-19 ans sont destinés à devenir des managers. En mettant la main à la pâte, ils voient l’envers du décor.»

Benoît Carcenat, Meilleur Ouvrier de France 2015 et ancien sous-chef de cuisine de Benoît Violier à l’Hôtel de Ville de Crissier, ne dit pas autre chose, lui qui officie en tant que conseiller culinaire pour les différents sites du groupe Sommet Education, propriétaire de GIHE et de l’école des Roches (Crans-Montana, Marbella en Espagne, Chicago et Shangai). «Même s’ils sont appelés à éplucher des carottes, il ne faut jamais perdre de vue la dimension managériale. Ils doivent apprendre à rationaliser le temps et l’espace. Quand ils géreront un établissement, ils devront savoir ce qui se passe dans les coulisses de leur hôtel ou restaurant.»

Cadre et casting de prestige

Alexia Lepage ne lâchera pas le montant de l’investissement pour Le Bellevue: «Il s’agit de plusieurs millions. Nous avons une ambition et cela présuppose un effort conséquent.» Par ailleurs, le restaurant n’est que la pièce maîtresse d’un dispositif de formation gastronomique plus ample et appelé à s’enrichir encore (lire ci-contre). La décoration de la salle peut donner une idée de l’effort consenti par Sommet Education (elle-même propriété du groupe d’investissement Eurazeo). Un juste mélange de modernité feutrée aux couleurs sobres et de tradition Belle Époque avec ses plafonds et moulures, ses cadres de bois, ses lustres et son bar en albâtre. Des objets de différentes époques confèrent un petit côté muséal. L’ensemble est le fruit de Michel Gicquel pour les aspects architecturaux et de Natacha Froger pour le design intérieur.

En cuisine, Dominique Toulousy, ancien double étoilé Michelin à la fin des années 1980, fut Meilleur Ouvrier de France 1994 et tint les rênes du prestigieux restaurant Les Jardins de l’Opéra, à Toulouse. Lui aussi est un transfuge du Berceau des Sens de l’EHL. Pour compléter ce casting haut de gamme, Chantal Wittmann, l’une des très rares femmes auréolées du titre de Meilleur Ouvrier de France pour le service, opère en salle.

Le Bellevue, route de Glion 111, Glion (Montreux). Du lundi au vendredi. Business Lunch (45 fr.), Menu Emotion (90 fr.), Menu Signature (125 fr.). (24 heures)