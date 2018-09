Les élus de Montreux exigent un audit sur les VMCV

«C’est un double signal: tant aux employés des VMCV, pour leur montrer que nous voulons faire toute la lumière, qu’aux citoyens, pour leur signifier que nous nous préoccupons de l’utilisation des deniers publics.» Irina Gote, présidente du PS Montreux, a été suivie ce mercredi par le Conseil communal de sa ville: les élus ont accepté (à 45 voix contre 19 et 9 abstentions) sa proposition de soumettre la direction et le conseil d’administration des VMCV à un audit, effectué soit par une société indépendante soit par la Cour des comptes. L’objectif d’une telle analyse étant d’établir ensuite des procédures de contrôle de l’entreprise de transports publics. «Pourquoi le conseil d’administration n’a-t-il pas eu des témoins lumineux passant du vert au rouge avant que la crise ne prenne une telle ampleur? J’aimerais que les outils soient en place à l’avenir pour que cette situation ne se reproduise plus jamais.»

La tourmente actuelle a été révélée par «Le Régional»: un audit de l’Office fédéral des transports a épinglé les VMCV pour infraction à la loi sur le temps de travail et la justice a tancé l’entreprise pour n’avoir pas bien respecté la procédure d’achat de nouveaux bus. Le directeur, bientôt à la retraite, son sous-directeur et la responsable finances sont en arrêt maladie.

Plutôt que de pointer la seule direction, Irina Gote interroge: «Est-ce que ces erreurs ne seraient pas aussi le fruit d’un conseil d’administration passif, laxiste et qui aurait eu la même fonction que des pots de fleurs sur un balcon, à savoir décorative?» Dans ce conseil siégeaient en 2017 cinq municipaux: les syndics Elina Leimgruber (Vevey) et Alain Grangier (La Tour-de-Peilz), ainsi que Jean-Pierre Allegra (Corseaux), Dominique Epp (Saint-Légier) et Caleb Walther (Montreux).

Après avoir interpellé deux fois sur le sujet, sans obtenir de réponses, Irina Gote soumet une longue liste de nouvelles questions pour le moins inquiétante: des bus qui seraient en infraction avec les normes antipollution, un taux d’absentéisme des chauffeurs qui crèverait le plafond, des départs à la pelle en 2017 et une éventuelle stratégie d’engagement, à moindres coûts, de chauffeurs français. «Je n’ai pas connaissance d’une telle politique de recrutement. Mais si cela se révélait vrai, cela me choquerait», répond sur ce dernier point Caleb Walther.

Ce dernier a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir chercher «qui aurait fauté». Ne faut-il pas apprendre du passé? «Évidemment, mais il est inutile de pointer d’éventuels coupables alors que nous accélérons la transition vers une meilleure gestion. Il y a une volonté de revoir la culture d’entreprise et de se tourner vers l’avenir. Plutôt que de désigner des responsables, il me paraît plus important d’éviter que les problèmes se reproduisent», répond Caleb Walther. Quid des bus VMCV supprimés pour que les chauffeurs effectuent une course de bus de remplacement pour les CFF? «Nous n’avons eu connaissance que d’un cas de ce genre. Le conseil d’administration a dit que c’était intolérable et que cela ne devait plus se reproduire.»

Quant à l’éventuel futur audit, la Municipalité de Montreux devrait le proposer au conseil d’administration des VMCV, qui décidera. Une démarche similaire pourrait être menée dans d’autres villes de la région, puisque les dix communes de la Riviera subventionnent les VMCV. (24 heures)