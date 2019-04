Les élus plébiscitent l’enneigement des Mosses

Le 14 décembre dernier, alors que les stations des Alpes vaudoises donnaient le coup d’envoi de la saison, Les Mosses ont dû passer un tour. En cause? La pluie qui a anéanti la couche de neige tombée quelques jours plus tôt. Le plateau devrait bientôt posséder une assurance qui la mettra à l’abri de ces aléas: jeudi, les élus de Leysin et d’Ormont-Dessous ont plébiscité le plan d’affectation intercommunal qui prévoit notamment l’extension de l’enneigement mécanique sur le domaine skiable des Fers à Leysin et celui des Mosses. Cette réalisation s’inscrit dans le prolongement de la validation en 2015 du plan cantonal fixant la protection des marais des Mosses, après 25 ans de négociations acharnées entre politiques et milieux écologiques.

La région devra toutefois serrer les dents encore un hiver. Le projet devra subir l’épreuve de la mise à l’enquête en vue de l’obtention du permis de construire. Et obtenir l’aval du Grand Conseil, dans le cadre de la 4e et dernière enveloppe d’Alpes vaudoises 2020. À la clé pour la société Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML), un coup de pouce de 9,38 millions, pour un projet estimé à près de 20 millions de francs. L’installation des 247 enneigeurs n’interviendra donc pas avant l’hiver 2020-2021.

Cliquer ici pour agrandir

Ce futur réseau sera en mesure de couvrir en 64 heures quelque 25 hectares d’une couche de 30 cm d’or blanc. TLML pompera l’eau dans le lac de l’Hongrin pour l’acheminer dans son réservoir d’Aï, qui abreuve déjà les canons à neige de Leysin. De là, l’eau sera redistribuée vers les pistes, circulant dans un réseau de conduites long de 31 km.

Un coût énergétique

Cette solution a le mérite d’avoir peu d’incidence sur le barrage de l’Hongrin: «Son niveau variera d’un centimètre», indique Erik Söderström, du bureau d’ingénieurs Sabert qui a piloté le projet. Elle présente par contre un problème de taille: l’eau puisée dans le lac exploité par les Forces motrices de l’Hongrin, en partie pompée depuis le Léman, est trop chaude pour alimenter les canons. «Elle sera refroidie par ruissellement à Leysin avant d’être distribuée vers les domaines skiables», précise encore l’ingénieur.

Ce pompage aura un coût énergétique. «Qui sera en partie compensé par le turbinage de l’eau restituée en fin de saison au lac de l’Hongrin», rétorque Erik Söderström. Dans quelle proportion, ont interrogé les élus ormonans jeudi? «Tout dépendra des conditions météo. Un début d’hiver avare en neige nous obligera à produire beaucoup de neige et à turbiner peu. À l’inverse, si les enneigeurs sont peu utilisés, nous pourrons fabriquer davantage de courant.» (24 heures)