Les feux de Saint-Triphon attisent la grogne

«Je me demande à quoi servent les feux à la sortie d’autoroute de Saint-Triphon. C’est encore pire qu’avant! Bientôt quarante minutes pour accéder à l’entrée de Collombey», s’insurge une internaute sur les réseaux sociaux. «Ce n’est pas plus rapide, mais au moins c’est sécurisé», répond une autre. Inquiétude de nombreux autres habitués de ce tronçon, la sécurité est en effet l’objectif poursuivi par les modifications intervenues aux embranchements autoroutiers ces dernières semaines, des travaux devisés à 1,44 million, pris en charge au tiers par le Canton, le solde revenant à la Confédération.

Sécuriser le réseau chablaisien

Depuis mi-septembre, ces deux carrefours et celui dit «de la Moutonnerie», où débouche la route industrielle venant d’Aigle, sont progressivement dotés de trois arbres de signalisation lumineuse. Alors que les feux régulant les sorties d’autoroute sont en fonction depuis mi-octobre, l’ensemble des installations sera en activité dès mi-décembre.

«Ces feux n’ont pas vocation de fluidifier le trafic, ils doivent le sécuriser à cet endroit considéré comme un point noir du réseau chablaisien, avec une forte concentration d’accidents, insiste Henri Ravussin, responsable de la région Est à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du Canton de Vaud. Parmi les variantes étudiées, la solution de réguler les trois carrefours par des feux est celle qui offre la meilleure sécurité aux usagers. De plus, c’est la seule qui permettra d’éviter les remontées de files sur l’autoroute par une détection des véhicules sur les voies de sortie.»

47 accidents en 4 ans

Étude du Bureau de prévention des accidents à l’appui, le tronçon a connu 47 collisions entre 2008 et 2012, provoquant un décès et un blessé grave. Cette statistique alarmante va de pair avec les développements de Monthey et de Collombey et génère un trafic ultradense: 25 000 véhicules empruntent chaque jour la route cantonale entre Ollon et Collombey, alors qu’ils sont 5000 à transiter par la route industrielle venant d’Aigle et 45 000 sur l’autoroute A9. Sans compter les piétons qui disposent désormais également de passages sécurisés par feux.

Vu ce volume de trafic, peu d’espoir de voir le flux se fluidifier, mais les derniers réglages qui interviendront en fin d’année pourraient atténuer quelque peu les temps d’attente. Dotés de détecteurs, les feux s’adaptent en fonction de la charge de trafic. «Les travaux ne sont pas terminés. Lorsque l’ensemble sera réalisé, cela devrait s’améliorer un peu», espère le voyer. (24 heures)