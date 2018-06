Les fontaines publiques de Vevey attendent leur cure de jouvence

Les rénovations d’urgence de quatre fontaines, dont celle du Guerrier et plus encore celle du Sauveur – avec son obélisque de 4,6 mètres fissuré –, avaient donné le ton en 2016. Des bassins communaux ont besoin d’être soignés, et certains plus vite que d’autres.

Le diagnostic de santé commandé à Adrian Tara, ingénieur à La Tour-de-Peilz, par la Direction des espaces publics du municipal Jérôme Christen a livré ses conclusions: la Ville est propriétaire de 21 fontaines nécessitant un lifting pour un montant estimé à 1,8 million de francs. Une somme que le Conseil communal devra encore valider. Les autorités ne manqueront par ailleurs pas de rappeler les propriétaires privés de fontaines à leur obligation d’assainir leur bien (au nombre d’une petite dizaine).

L’agenda des travaux de la Ville est prévu en trois temps: d’abord les fontaines du périmètre de la Fête des Vignerons d’ici au printemps prochain, puis une deuxième série entre septembre 2019 et octobre 2020 et, enfin, les moins prioritaires à l’horizon d’octobre 2021. «Après cela, nous devrions être tranquilles pour une trentaine d’années, moyennant d’entretenir, relève l’ingénieur boéland. Le calendrier des chantiers devra tenir compte des facteurs météo et des températures. Il faudra compter entre un mois et demi et trois mois par fontaine.»

Neuf corps de métiers composent l’équipe de restaurateurs, dont des tailleurs de pierre et des ferronniers. Un historien a également commencé à documenter certains des monuments.

L’état des bassins a évidemment souffert des effets du temps, mais pas seulement: «Les actes de vandalisme et les vols sont fréquents. Prenez la fontaine du Guerrier: il y a deux semaines encore, on a constaté que le bec d’eau situé sous l’épée était tordu. Quelqu’un est probablement monté dessus pour essayer de voler à nouveau la pièce. Dans une autre fontaine où nous venions de refaire l’étanchéité, quelqu’un avait jeté du matériel de chantier dans le bassin. On a dû recommencer.»

Les bons produits

Moins connu, l’effet de l’engrais utilisé pour nourrir les fleurs ornant les fontaines peut être dévastateur. «Via les coulures d’eau, c’est mauvais, reprend Adrian Tara. En 2016, nous avons demandé que les fleurs soient retirées pour laisser ces monuments vivre.» Adrian Tara a du reste établi un protocole «exigeant» pour l’entretien des fontaines: «Notamment brosser avec délicatesse, sans utiliser de machine et sans recours à certains produits agressifs.»

Le SIPAL (Service immeubles, patrimoine et logistique) salue la dynamique veveysanne d’ensemble: «D’autres communes pourraient s’en inspirer», ajoute même Nicolas Meier, conservateur du secteur Est aux Monuments et sites. «Les fontaines sont des objets emblématiques aux yeux du public et des collectivités, poursuit-il. Des interventions dommageables peuvent arriver, mais ce n’est pas par esprit de négligence. La méconnaissance pousse parfois à faire appel à un maçon alors que la plupart de ces ouvrages sont en pierre de taille. Il est dans tous les cas important de s’entourer des bons artisans et des bonnes compétences.» (24 heures)