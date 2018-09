«Les gens ont très envie de changer, mais ils ne savent pas comment faire»

«Du local au bocal», la recette peut paraître simple. Mais à travers trois journées d’ateliers, projections, discussions et dégustations autour de la culture potagère et de sa transformation, c’est un menu plus dense qui se profile. Parmi les invités, le paysan retraité Reto Cadotsch, fondateur des Jardins de Cocagne en région Genevoise et père de multiples projets autour de l’agriculture contractuelle de proximité, se bat depuis la fin des années 70 pour recréer du lien entre producteurs et consommateurs. Entretien.

Le thème des rencontres évoque la culture individuelle, une pratique qui semble avoir toujours plus la cote. De quel œil voyez-vous cet intérêt?

C’est un petit pas, le premier niveau pour retrouver le lien avec l’origine des produits, se rappeler qu’ils sortent de la terre, qu’il faut du travail pour les obtenir. Mais ce qu’il faudrait promouvoir, c’est la même chose à tous les niveaux de la société! Le second niveau, serait que le consommateur retrouve le pouvoir de choisir ce qu’il veut manger, ce dont il n’a que l’illusion au supermarché. C’est ce que nous avons tenté, par exemple, avec les Jardins de Cocagne, une coopérative unissant producteurs et consommateurs.

Vous parlez beaucoup de «liens». C’est une clé pour aller vers une consommation plus responsable?

Toute ma vie j’ai travaillé à rapprocher production et consommation. Depuis vingt ans, avec l’ouverture des marchés, cela ne cesse de se fragiliser, les gens sont déconnectés de la réalité. Ils croient bien faire en demandant au paysan de faire 10 km pour livrer une salade. Se sont-ils interrogés sur l’impact que cela a sur la journée de travail de l’autre? Il y a beaucoup d’incompréhensions par manque d’intérêt mutuel.

Entre les initiatives agricoles et la multiplication de projets autour de circuits courts, n’avez-vous pas l’impression que le public veut sortir de cette logique?

Je le sens très fort. Le problème, est que l’on est déjà allé très loin! Les paysans suisses sont de plus en plus spécialisés, ils produisent directement pour la grande distribution, il y a de moins en moins de petits transformateurs comme les abattoirs ou les moulins. Les gens ont très envie de changer, mais ils ne savent pas comment faire, par où commencer, alors qu’il faut composer avec une vie sociale contraignante. Des convaincus parviennent à se regrouper et je crois que, pour transiter, il n’y a que cela, du lien, encore. Aucun spécialiste ne peut décréter ce qu’il faut faire, ce sont des groupes qui, chacun à leur niveau, peuvent élaborer leurs solutions. (24 heures)