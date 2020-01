Les honneurs et la BBC pour le Vaudois Pascal Bettex

Pascal Bettex ne s’attendait pas à une telle affluence vendredi dernier dans Henley Street, à Stratford-upon-Avon, lors du montage en pleine rue de sa machine hommage à William Shakespeare. Le quartier est, il est vrai, des plus fréquentés et pour cause: la cabine téléphonique dans laquelle l’œuvre cinétique a pris place fait face à la maison de naissance de l’auteur anglais (voir la vidéo ci-dessous).

La presse et l’antenne locale de la BBC n’ont pas manqué d’interviewer le Montreusien. Par son travail, Pascal Bettex, reçu par les autorités locales, a ainsi honoré la commande d’un passionné, Richard Simmons, directeur du Mechanical Art and Design Museum (MAD), situé à l’autre bout de la rue. L’Anglais avait eu un coup de foudre en 2013 en découvrant sur les quais de Montreux la machine «Allô Claude!», un hommage à Claude Nobs (voir la vidéo ci-dessous). Le nom de l’œuvre, «MAD Gears 2», fait référence au musée – qui compte déjà une machine du même nom – en plus de signifier «engrenages fous».