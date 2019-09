«Les investisseurs chinois respectent l'hôtellerie suisse»

Rénové à grands frais en 2009, au bord de la faillite en 2014, notamment après la construction de résidences de luxe en PPE, puis racheté par un businessman chinois en 2016 – Hon Kwok Lung, administrateur de Citychamp Dartong, qui possède les montres Corum et Eterna –, le Mirador a connu bien des aléas. Un peu moins de trois ans après son arrivée, la directrice Yvette Thuering prend sa retraite à la fin du mois. Elle évoque les difficultés, mais aussi la «grande satisfaction» qu’a représentée cette période de défis à la tête de l’hôtel cinq étoiles.

En deux ans et demi, êtes-vous parvenue à redresser la barre du Mirador?

Je laisse une affaire propre et saine à mon successeur (lire encadré). Mais il reste du travail pour augmenter le chiffre d’affaires et le rendre opérationnellement rentable. C’est nécessaire pour démontrer au propriétaire qu’il vaut la peine d’investir. Les nombreux travaux menés ces dernières années ont permis d’améliorer la situation financière. Il y a eu la rénovation du grand salon Vevey-Montreux, la remise à niveau des chambres et la création de trois chambres additionnelles, l’ouverture du restaurant japonais qui rencontre un vif succès dans la région…

Le Mirador, comme d’autres hôtels de Villars ou de Rougemont, a été racheté par un investisseur chinois. Faut-il craindre une mainmise sur les hébergements de luxe?

Je pense que c’est au contraire une opportunité. On n’est pas face à des groupes chinois qui achètent un savoir-faire pour le délocaliser en déplaçant toute une usine. Les hôtels que vous mentionnez ont été maintenus en Suisse. Le rachat du Mirador a permis à 75 employés de conserver leur travail sur la Riviera et nos clients n’ont pas vu la différence. Notre établissement est le seul que possède notre propriétaire; pour lui, il s’agit d’un coup de cœur. Plus globalement, les investisseurs chinois ont du respect pour l’hôtellerie suisse: les clients de ce pays viennent chez nous pour trouver de l’authenticité.

Vous avez géré des établissements de standing dans de nombreux pays… La qualité de l’accueil en Suisse est-elle digne de sa réputation?

Il ne faut pas confondre le service et l’instrument. Il y a eu du retard dans les investissements. Pour qu’un hôtel reste à niveau, il faut un propriétaire qui ait une vision et ne cherche pas la rentabilité à court terme. En revanche, je pense qu’en termes d’accueil, de chaleur, la Suisse est de retour. Beaucoup d’hôteliers ont compris qu’un bâtiment au top ne suffit pas: il faut réussir à créer une ambiance. Le client veut se sentir bienvenu. Si tel est le cas, il vous pardonnera un tapis qui aurait besoin d’être rafraîchi…

À quoi va ressembler votre retraite?

Elle sera active. Je commence une activité à 50% pour le Concours hippique de Bâle. J’adore les chevaux et j’ai pratiqué le dressage de 10 à 20 ans. J’ai tellement voyagé dans ma carrière. J’aimerais découvrir un peu mieux la Suisse. Et avoir plus de temps pour mon mari et les personnes qui importent dans ma vie.

Vous quittez définitivement l’hôtellerie?

Je reste liée avec l’association des hôteliers de Bâle, ville dont je suis originaire, en espérant que mon expérience sera profitable. Je pars en tout cas satisfaite du Mirador. C’est le plus petit hôtel que j’ai dirigé; y créer une équipe a pris de temps, mais ça a été gratifiant.