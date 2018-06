Les jeunes de la région tous égaux grâce à Egzeko

Le premier championnat de lancer de tapettes à mouches début juin à Vevey-Corseaux Plage, c’est elle, Egzeko, l’animation jeunesse du Cercle de Corsier (Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny). «Les mercredis c’est permis» en nature, les bals, les tournois de foot, les ateliers découvertes, le programme de prévention «Le poids des mots» ou l’atelier sur la gestion des écrans, c’est aussi elle. La liste est bien plus longue en dix ans d’existence de la structure.

Dernier exemple en date, l’espace Zen, installé toute cette semaine d’examens oraux devant le collège de Corsier. Croissants (pour les plus rapides) et jus de fruits attendent les élèves venus ronger leur frein ou vider leur sac après leur passage dans un esprit décontracté, mais encadré.

Short, panama sur la tête, lunettes de soleil dans la chemise, Thierry Chevalley, responsable d’Egzeko depuis ses débuts, savoure. Ce bouillonnement de jeunesse, avec ses éclats et ses excès de vitalité à canaliser et valoriser, il adore. Il le favorise dès que l’occasion se présente. Toujours avec la participation active de ces mêmes jeunes de 8 à 18 ans – environ un millier – qu’il suit avec la complicité, depuis deux ans, de l’animatrice Suzy Favre. «On dit de ces jeunes qu’ils ne s’investissent pas, c’est faux, reprend-il. Ils aiment mettre leur grain de sel, sans toujours savoir vers qui se tourner. Avec leurs différences et parfois leur identité villageoise, ils ont des idées, et ils l’ont prouvé. Il suffit de leur donner la parole.»

Sur un pied d’égalité



Le nom de l’animation jeunesse en fut un bon exemple: «Sur 600 élèves sollicités, 400 avaient fait une suggestion. Egzeko était l’idée d’une jeune fille désireuse d’un mot qui évoque l’idée que chaque jeune est sur un pied d’égalité.»

Le parcours de ce père de deux adolescents est atypique. Électricien-mécanicien de formation, employé d’une grande entreprise vaudoise d’arts graphiques, il a voyagé pour son travail: «Et côtoyé beaucoup de jeunes d’horizons différents. J’ai aussi œuvré dans un orphelinat au Cambodge quelques années et comme éducateur à Serix, un internat scolaire pour jeunes en difficulté à Palézieux.»

Puis c’est le lancement d’Egzeko, fruit de l’initiative des communes du Cercle (en collaboration avec Vevey durant les cinq premières années). Elles sont alors en quête d’une politique jeunesse adaptée à certaines nouvelles problématiques (nuisances, vandalisme, etc.). «Ce fut un risque et une preuve d’intelligence. Elles auraient pu se contenter de poster un agent de sécurité dans des lieux sensibles, mais elles ont décidé de créer une plateforme d’échange et de prévention où aucune question n’est taboue et où chacun peut être entendu.»

Mousse Party pour les 10 ans d’Egzeko, ce samedi de 19 h à 1 h dans la cour du collège de Corseaux. Partie officielle 18 h 30. Gratuit (24 heures)