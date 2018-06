Les notables aiglons seront déclinés de A à Z

D comme le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet. N comme Napoléon, qui fit escale en 1800 dans le bourg aiglon et aurait déclaré à son valet vaudois Noverraz n’avoir jamais bu de meilleur vin blanc qu’à Aigle et à Yvorne. M comme Michel Mayor, codécouvreur de la première exoplanète et dont un collège aiglon porte le nom. Ces trois illustres siégeront en bonne place dans le livre «ABCD’Aigle». C’est la Commission culturelle de la Ville qui a commandé l’opus, à la suite d’une proposition de Grégoire Montangero. «L’idée est de faire découvrir et de mettre en lumière ce patrimoine méconnu d’Aigle.»

L’écrivain, journaliste et éditeur, qui a résidé à Aigle deux décennies durant, nourrit ce projet d’abécédaire depuis 2012. Il rédigera presque tous les portraits «sous un angle particulier, un aspect méconnu de chaque personnalité, et pas une simple biographie».

«Un livre vivant»

Culture, sport, économie, politique, histoire, événements également seront représentés dans «ABCD’Aigle». Figures décédées, comme hôtes illustres en feront partie. «Mais j’ai aussi voulu mettre en lumière de nombreuses personnes existantes, car ce livre se veut avant tout vivant», complète Grégoire Montangero.

En grattant un peu, on s’aperçoit que l’histoire d’Aigle, tant ancienne que contemporaine, regorge de ces personnages qui ont d’une manière ou d’une autre éclairé la cité. Les 26 lettres de l’alphabet sont toutes pourvues. Certaines auront plusieurs représentants. Le B, par exemple, sera bien servi, avec notamment Henri Badoux, qui fut entrepreneur et député-syndic, Daisy Bacca, pianiste émérite, et le non moins talentueux pilote automobile Sébastien Buemi. Et que dire de H, avec Albert von Haller, médecin, scientifique et naturaliste, l’écrivain et journaliste Ernest Hemingway, qui a rédigé en 1922 un article sur le cheval galopant sur le toit du Buffet de la Gare, ou Michel Hostettler, cocompositeur de la musique de la Fête des Vignerons 1999.

Septante personnes ont pour l’heure été identifiées et feront l’objet d’un portrait, long ou court. Mais il y en aura sans doute plus. «Nous ne voulons oublier personne. C’est la raison pour laquelle nous nous adressons à la population afin qu’elle nous propose des noms que nous n’aurions pas trouvés», annonce la municipale Isabelle Rime, présidente par intérim de la commission. Un avis vient de paraître en ce sens dans le magazine «Aigle Infos». «Cette démarche est déterminante, car elle permettra à chacun de s’approprier l’ouvrage, de le faire découvrir», ajoute Christian Schülé, historien et membre de la commission.

«L’ouvrage sortira de presse courant 2019», conclut Isabelle Rime. Le coût global de ce livre d’apprentissage de l’alphabet des personnalités aiglonnes devrait avoisiner les 30'000 francs. (24 heures)